Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Українці можуть по-новому подати заяву на отримання субсидії за спрощеною процедурою. Наразі цей проєкт експериментальний, тому попередньо визначені алгоритми все одно залишаються чинними.
Що змінилося в подачі заяви на виплати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Для призначення житлової субсидії людина може подати спрощену заяву "в один клік". Зробити це можна в електронній формі кількома способами:
У паперовій формі подати заяву можна, звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.
У заяву необхідно внести ПІБ, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.
Решту необхідної інформації Пенсійний фонд отримає від державних реєстрів. Саме в цьому полягає спрощеність процедури.
Повідомлення про прийняте рішення разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам.
Зайдіть на вебпортал електронних послуг та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Скриншот: pfu.gov.ua
В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
Скриншот: pfu.gov.ua
У вікні, що спливає, натисніть кнопку "Продовжити".
Скриншот: pfu.gov.ua
У наступному вікні оберіть опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
Скриншот: pfu.gov.ua
Заповніть онлайн-форму заяви.
Скриншот: pfu.gov.ua
Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до ПФУ, за допомогою опції "Додати файл" за наявності додайте скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії.
Скриншот: pfu.gov.ua
Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натисніть "Сформувати заяву".
Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".
Скриншот: pfu.gov.ua
З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".
Раніше ми розповідали, коли треба звертатися за отриманням субсидії.
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