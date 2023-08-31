Изменения в подаче заявления на субсидию: что нужно знать украинцам

Главные изменения в подаче заявки

Для назначения жилищной субсидии человек может подать упрощенное заявление "в один клик". Сделать это можно в электронной форме несколькими способами:

через вебпортал электронных услуг ПФУ

через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины

через портал "Дія"

В бумажной форме подать заявление можно, обратившись в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.

В заявление необходимо внести ФИО, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) заявителя и людей, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенную заявление.

Остальную необходимую информацию Пенсионный фонд получит от государственных реестров. Именно в этом суть упрощенности процедуры.

Сообщения о принятом решении вместе с заявлением и сформированной декларацией поступят заявителям.

Как подать заявление "в один клик" через портал ПФУ

Зайдите на веб-портал электронных услуг и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи.

Скриншот: pfu.gov.ua

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Скриншот: pfu.gov.ua

В появившемся окне нажмите кнопку "Продолжить".

Скриншот: pfu.gov.ua

В следующем окне выберите опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".

Скриншот: pfu.gov.ua

Заполните онлайн-форму заявления.

Скриншот: pfu.gov.ua

Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в ПФУ с помощью опции "Добавить файл" при наличии добавьте сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии.

Скриншот: pfu.gov.ua

Согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Проверьте данные сформированного заявления и отправьте в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Скриншот: pfu.gov.ua

С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".