Зміни будуть швидкими та несподіваними: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 7 по 13 серпня

Овен

Починається період активного спілкування з друзями, родичами та зав'язування нових знайомств. Настрій помітно покращає після довгого періоду песимізму.

У фінансовій сфері з'являться нові перспективи для збільшення доходу, у робочій сфері налагодяться взаємини з начальством та колегами.

Телець

Тиждень обіцяє бути активним та ініціатором більшості подій стане сам Телець. У професійній сфері ваші пропозиції високо оцінить начальство, з'являться проєкти, які можна вкласти кошти.

В особистому житті можливий приємний сюрприз та увага з боку близьких людей. У вільних представників знаку можуть розпочатися нові цікаві стосунки.

Близнюки

Напружений графік останніх тижнів почне сповільнюватись, і ви зможете трохи розслабитися. Проведіть кілька днів у родинному колі та з близькими людьми, щоб відновити свої емоції.

Це дозволить відчути приплив сил та енергію. У професійній сфері все буде стабільно, без особливих сплесків та навантажень.

Рак

Можливі проблеми у професійній та матеріальній сфері. Їх вирішити буде нескладно, але доведеться докласти максимум ваших сил. До кінця тижня можливе емоційне та фізичне виснаження.

Постарайтеся відпочити за містом, без великого скупчення людей. Не забувайте повноцінно харчуватися та нормально спати.

Лев

У вас продовжиться перехід на новий рівень життя і хоча зміна енергій зазвичай чутлива, для вас цей період пройде гладко. До кінця тижня можлива втома і дратівливість, які чудово лікуються тишею та спокоєм.

Підтримка друзів та побутових питань допоможе вам легше пережити ці дні. Намагайтеся взяти паузу і відновити сили. І в цьому вам допоможе хоч один день без будь-яких справ.

Діва

Стосунки з близькими людьми вийдуть на новий рівень і це додасть сил та енергії. У професійній сфері можливий прорив, початок нового проєкту, укладання контракту, раптова пропозиція, яка розкриє ваш потенціал.

Радості додадуть і приємні новини у галузі фінансів. Вихідні проведіть із рідними, які зможуть дати відчуття "міцного тилу".

Терези

Весь тиждень ви будете перебувати в центрі уваги. Гарний настрій і підвищення енергії позитивно вплинуть на всі сфери життя, а також самопочуття і нададуть більше впевненості в собі.

На роботі є шанс просунутися на провідну позицію, розвинути бурхливу діяльність. А деяким Терезам загрожує поринути у вир кохання з головою, і ці стосунки стануть не емоційним поривом, а усвідомленим рішенням.

Скорпіон

У вас настає сприятливий період для кар'єри та досягнень у професійній сфері. Є шанс перейти на нову посаду, отримати пропозицію щодо роботи, укласти перспективний контракт.

У романтичній сфері також чекає успіх – ви завоюєте чиєсь серце або отримаєте дуже важливе зізнання. Успішними стануть відрядження та короткі поїздки.

Стрілець

Основні сили у вас підуть на те, щоби привести себе у форму. Не виключено, що вам захочеться сісти на дієту, позбавитися звичок, покращити зовнішній вигляд. Такі бажання потягнуть за собою і дії – похід до перукаря, покупки, зміна харчування та навіть спроби зайнятися спортом.

До кінця тижня Стрільці почуватимуться дуже втомленими й важливо, щоб ви не захотіли все відразу кинути - вірте в себе, спочатку важко, а потім все вийде.

Козеріг

У вас з'явиться можливість покращити своє матеріальне становище. Це можуть бути нові джерела доходу чи зміна роботи. Багато Козерогів зможуть завершити важливий етап роботи та дозволити собі відпочинок перед новою бурхливою діяльністю.

Поїздки та подорожі цими днями будуть успішними. До нових знайомств в особистій сфері варто поставитися насторожено та зібрати максимум інформації про людину.

Водолій

Вам доведеться цього тижня займатися розв'язанням інтелектуальних проблем, особливо якщо ваша сфера діяльності пов'язана з наукою, дослідженнями чи викладанням.

У вас є всі шанси досягти успіху, що позначиться на матеріальному становищі. Наприкінці тижня постарайтеся зустрітися з друзями – це дасть вам приємний душевний настрій.

Риби

У професійній сфері на вас чекає максимальна активність, яка подарує приводи для оптимізму. На роботі намічаються зміни, які радуватимуть. Можлива поява нових співробітників, до яких варто придивитися.

Активізується романтична частина життя в тих, хто хоче чогось серйознішого та стабільнішого. Вихідні проведіть на природі у компанії близьких людей.