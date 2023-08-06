Перемены будут быстрыми и неожиданными: гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 августа

Овен

Начинается период активного общения с друзьями, родственниками и завязывание новых знакомств. Настроение заметно улучшится после долгого периода пессимизма.

В финансовой сфере появятся новые перспективы для увеличения дохода, в рабочей сфере наладятся отношения с начальством и коллегами.

Телец

Неделя обещает быть активной и инициатором большинства событий станет сам Телец. В профессиональной сфере ваши предложения высоко оценит начальство, появятся проекты, в которые можно вложить средства.

В личной жизни возможен приятный сюрприз и внимание со стороны близких людей. У свободных представителей знака могут начаться новые интересные отношения.

Близнецы

Напряженный график последних недель начнет замедляться, и вы сможете немного расслабиться. Проведите несколько дней в кругу семьи и с близкими людьми, чтобы восстановить свои эмоции.

Это позволит ощутить прилив сил и энергию. В профессиональной сфере все будет стабильно, без особых всплесков и нагрузок.

Рак

Возможны проблемы в профессиональной и материальной сфере. Их решить будет несложно, но придется приложить максимум ваших сил. К концу недели возможно эмоциональное и физическое истощение.

Постарайтесь отдохнуть за городом, без большого скопления людей. Не забывайте полноценно питаться и нормально спать.

Лев

У вас продолжится переход на новый уровень жизни и, хотя смена энергий обычно чувствительна, для вас этот период пройдет гладко. К концу недели возможна усталость и раздражительность, которые отлично лечатся тишиной и покоем.

Поддержка друзей и бытовых вопросов поможет вам легче пережить эти дни. Постарайтесь взять паузу и восстановить силы. И в этом вам поможет хотя бы один день без каких-либо дел.

Дева

Отношения с близкими людьми выйдут на новый уровень и это придаст сил и энергии. В профессиональной сфере возможен прорыв, начало нового проекта, заключение контракта, внезапное предложение, которое раскроет ваш потенциал.

Радости добавят и приятные новости в области финансов. Выходные проведите с родными, которые смогут дать ощущение "крепкого тыла".

Весы

Всю неделю вы будете находиться в центре внимания. Хорошее настроение и повышение энергии окажут положительное воздействие на все сферы жизни, а также самочувствие и придадут больше уверенности в себе.

На работе есть шанс продвинуться на ведущую позицию, развить бурную деятельность. А некоторым Весам грозит окунуться в омут любви с головой, и эти отношения станут не эмоциональным порывом, а осознанным решением.

Скорпион

У вас наступает благоприятный период для карьеры и достижений в профессиональной сфере. Есть шанс перейти на новую должность, получить предложение о работе, заключить перспективный контракт.

В романтической сфере также ждет успех - вы завоюете чье-то сердце или получите очень важное признание. Успешными станут командировки и короткие поездки.

Стрелец

Основные силы у вас уйдут на то, чтобы привести себя в форму. Не исключено, что вам захочется сесть на диету, избавиться от привычек, улучшить внешний вид. Такие желания потянут за собой и действия - поход к парикмахеру, покупки, смена питания и даже попытки заняться спортом.

К концу недели Стрельцы будут чувствовать себя очень уставшими и важно, чтобы вы не захотели все сразу бросить - верьте в себя, сначала трудно, а потом все получится.

Козерог

У вас появится возможность улучшить свое материальное положение. Это могут быть новые источники дохода или смена работы. Многие Козероги смогут завершить важный этап работы и позволить себе отдых перед новой бурной деятельностью.

Поездки и путешествия в эти дни будут успешными. К новым знакомствам в личной сфере стоит отнестись настороженно и собрать максимум информации о человеке.

Водолей

Вам придется на этой неделе заниматься решением интеллектуальных проблем, особенно, если ваша сфера деятельности связана с наукой, исследованиями или преподаванием.

У вас есть все шансы достичь успеха, что скажется на материальном положении. В конце недели постарайтесь встретиться с друзьями - это даст вам приятный душевный настрой.

Рыбы

В профессиональной сфере вас ждет максимальная активность, которая подарит поводы для оптимизма. На работе намечаются изменения, которые будут радовать. Возможно появление новых сотрудников, к которым стоит присмотреться.

Активизируется романтическая часть жизни у тех, кто хочет чего-то более серьезного и стабильного. Выходные проведите на природе в компании близких людей.