ЗМІ помилково "поховали" героя кліпу гурту "Грибы": що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗСУ ліквідували російского окупанта, якого через зовнішню схожість вважали героєм кліпу українського гурту "Грибы". Однак ця інформація виявилась хибною.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомила російським пропагандистам тітка Дениса Степанова, який загинув в Україні, воюючи на боці РФ, на момент запису програми, фрагмент якої використали у кліпі 2017 року на пісню "Тает лед", ліквідованому окупанту було вісім років.
Зрадник родом з Республіки Комі, а відео знято у 90-ті на шкільній дискотеці у Сєвєродвінську Архангельської області.
За словами жінки, він ніколи не був у Сєвєродвінську.
"Ні, це не він. Коли кліп знімали йому було 8 років. І у Сєвєродвінську він ніколи не був. Загиблий Денис Степанов - це мій племінник", - заявила вона.
Нагадаємо, у середині листопада губернатор Республіки Комі Володимир Уйба повідомив про смерть рядового Дениса Степанова в Україні.
ЗСУ ліквідували окупанта (скріншот: t.me/novinach)
Пізніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що загиблий начебто був на архівних кадрах на початку кліпу українського гурту.
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