ЗМІ помилково "поховали" героя кліпу гурту "Грибы": що відомо

Що відомо

Як повідомила російським пропагандистам тітка Дениса Степанова, який загинув в Україні, воюючи на боці РФ, на момент запису програми, фрагмент якої використали у кліпі 2017 року на пісню "Тает лед", ліквідованому окупанту було вісім років.

Зрадник родом з Республіки Комі, а відео знято у 90-ті на шкільній дискотеці у Сєвєродвінську Архангельської області.

За словами жінки, він ніколи не був у Сєвєродвінську.

"Ні, це не він. Коли кліп знімали йому було 8 років. І у Сєвєродвінську він ніколи не був. Загиблий Денис Степанов - це мій племінник", - заявила вона.

Нагадаємо, у середині листопада губернатор Республіки Комі Володимир Уйба повідомив про смерть рядового Дениса Степанова в Україні.

ЗСУ ліквідували окупанта (скріншот: t.me/novinach)

Пізніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що загиблий начебто був на архівних кадрах на початку кліпу українського гурту.