RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ ошибочно "похоронили" героя клипа группы "Грибы": что известно

ВСУ ликвидировали оккупанта, похожего на героя клипа группы Грибы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ ликвидировали российского оккупанта, которого из-за внешнего сходства считали героем клипа украинской группы "Грибы". Однако эта информация оказалась ложной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Что известно

Как сообщила российским пропагандистам тетя Дениса Степанова, который погиб в Украине, воюя на стороне РФ, на момент записи программы, фрагмент которой использовали в клипе 2017 года на песню "Тает лед", ликвидированному оккупанту было восемь лет.

Предатель родом из Республики Коми, а видео снято в 90-е на школьной дискотеке в Северодвинске Архангельской области.

По словам женщины, он никогда не был в Северодвинске.

"Нет, это не он. Когда клип снимали ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов - это мой племянник", - заявила она.

Напомним, в середине ноября губернатор Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смерти рядового Дениса Степанова в Украине.

ВСУ ликвидировали оккупанта (скриншот: t.me/novinach)

Позже СМИ начали распространять информацию, что погибший якобы был на архивных кадрах в начале клипа украинской группы.

Недавно телеведущий Суханов высказался о дочери Сумской, которая молчит о войне.

Также известный шоумен посмеялся над Потапом, заявившим, что летит бизнес-классом из США в Дубай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныокупантиВойна в Украине