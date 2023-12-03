СМИ ошибочно "похоронили" героя клипа группы "Грибы": что известно

Что известно

Как сообщила российским пропагандистам тетя Дениса Степанова, который погиб в Украине, воюя на стороне РФ, на момент записи программы, фрагмент которой использовали в клипе 2017 года на песню "Тает лед", ликвидированному оккупанту было восемь лет.

Предатель родом из Республики Коми, а видео снято в 90-е на школьной дискотеке в Северодвинске Архангельской области.

По словам женщины, он никогда не был в Северодвинске.

"Нет, это не он. Когда клип снимали ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов - это мой племянник", - заявила она.

Напомним, в середине ноября губернатор Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смерти рядового Дениса Степанова в Украине.

ВСУ ликвидировали оккупанта (скриншот: t.me/novinach)

Позже СМИ начали распространять информацию, что погибший якобы был на архивных кадрах в начале клипа украинской группы.