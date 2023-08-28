Звільніть себе від прибирання. Як правильно вибрати робот-пилосос і скільки він коштує сьогодні

Ціни роботів-пилососів можуть значно варіюватися в залежності від бренду, моделі та функціональних можливостей. Базові моделі можуть коштувати від двох до чотирьох тисяч гривень.

Такі пристрої часто лишають поза увагою функцію вологого прибирання, їм властива відсутність автоматичного повернення на базу. Також вони можуть залишати дрібне сміття. Це досить непоганий варіант для тих, хто раніше не мав досвіду з такою технікою.

Середні за ціною апарати обійдуться приблизно в 6-10 тисяч гривень.

Ці моделі мають відповідні функції вологого прибирання і сканування приміщення. Роботи-пилососи такого типу можуть систематично аналізувати області, які вже були прибрані, та визначати ті, які ще потребують очищення. Вони характеризуються вищою потужністю та більш тривалим робочим часом, а також рідше застрягають.

За суму від 12 до 27 тисяч гривень доступні для придбання найвищої якості та найпотужніші роботи-пилососи, які вправно подолають будь-які перешкоди, уникнуть застрягання і відрізняються довгим часом автономної роботи.

Ціни на роботи-пилососи дуже відрізняються (Скріншот)

На що звернути увагу при виборі робота-пилососа

Площа та тип покриття

Вибираючи робот-пилосос, зверніть увагу на його потужність та функціональність, адже вони можуть впливати на ефективність прибирання в різних умовах.

Акумулятор та робочий час

Важливо, щоб робот-пилосос мав достатній час автономної роботи на одному заряді. Це особливо актуально для великих приміщень.

Функціональні можливості

Деякі моделі мають додаткові функції, такі як вологе прибирання, картографування кімнат та планування маршрутів.

Бренд та відгуки

Досліджуйте різні бренди та читайте відгуки від користувачів, щоб з'ясувати, наскільки надійний та функціональний обраний вами варіант.

Переваги робота-пилососа

Економія часу

Робот-пилосос може працювати автономно, ви зможете займатися іншими справами під час його роботи.

Регулярне прибирання

Цей пристрій має можливість програмуватися для щоденного чи регулярного прибирання, що допоможе підтримувати чистоту без постійного втручання.

Доступ до важкодоступних місць

Роботи-пилососи можуть долати низькі пороги, простір під ліжками та диванами, де важко дістатися звичайному пилососу.

Автоматичне виявлення бруду

Багато моделей обладнані сенсорами, які дозволяють роботу-пилососу виявляти забруднені ділянки та зосереджувати зусилля на них.

Роботи-пилососи мають як переваги, так і недоліки (фото: Freepik)

Недоліки робота-пилососа

Обмежена потужність

У порівнянні зі звичайними пилососами, роботи-пилососи мають меншу потужність, що може вплинути на їхню ефективність при великих кількостях бруду.

Затрати часу

Незважаючи на автоматичність робота-пилососа, вони можуть прибирати довше, ніж звичайний пилосос, оскільки їхні рухи є менш ефективними та швидкими.

Не завжди впораються з перешкодами

Роботи-пилососи можуть застрягати на килимах з довгим ворсом, під меблями, в дротах чи інших перешкодах, що вимагає вашої додаткової уваги.

Потребують підготовки приміщення

Перед початком роботи, важливо прибрати надмірне сміття, підняти килими з довгим ворсом, а також прибрати перешкоди для запобігання застряганню.

Вартість обслуговування

Заміна фільтрів та щіток, а також можливість заміни акумулятора може призвести до додаткових витрат з часом.

Обмежена якість очищення кутів

Велика кількість роботів-пилососів мають круглу форму, через що можуть залишати невеликі кути та кутові зони без належного прибирання.

Взаємодія з меблями та іншими предметами

Роботи-пилососи можуть відчутно торкатися меблів і стін, залишаючи на них сліди чи пошкодження.