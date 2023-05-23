Зменшиться врожай: що категорично не можна робити з цибулею на городі

Основні заборони

У посадженої цибулі не можна чіпати пір’я. Кожне перо відповідає певному шару в лушпинні цибулі. І якщо зірвати його, то листок усередині цибулини засохне чи не виросте.

В результаті ви отримаєте цибулини набагато меншого розміру, ніж хотіли б.

Опинившись під зрізанням, цибуля буде гнати більше зелені, відбиваючи живлення від наливу головки. Значить, і цибуля буде значно меншою.

Обірвавши перо, ми отримаємо отвори до самої голівки. В них може проникати поливна або дощова вода і викликати загнивання цибулини. В результаті урожай буде погано зберігатися.

Як посадити цибулю під зелень

Якщо хочете посадити грядку цибулі під зелень, тоді садіть її загущеним способом - для зелені це допустимо. Частіше підгодовуйте її аміачною селітрою або сечовиною.

Посадіть цибулю так, щоб зріз залишився над землею хоча б на 1 см. Через 2-3 дні на зрізаній поверхні почне пробиватися зелене пір’я. У такий спосіб можна садити цибулю протягом усього літнього періоду, а також вдома взимку.

Прискорити отримання раннього врожаю можна за допомогою накривного матеріалу - плівки.