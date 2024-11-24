Зменшити випадіння волосся та уникнути лупи можна за допомогою безкоштовного способу

Випадіння волосся можна уникнути за допомогою простого способу та без використання додаткових засобів. До того такий метод абсолютно безкоштовний та ще позбавляє від лупи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Зачіски, які стягують волосся, такі як косички та дреди можуть стати причиною від чого надмірно випадає волосся. Шкідливими для волосся також є хімічні завивки та надмірне фарбування неякісними фарбами.
До того ж багато людей відчувають різке зменшення кількості волосся, його порідіння через кілька місяців після фізичного або емоційного потрясіння. Цей вид випадання волосся є тимчасовим.
Вагітність, пологи, менопауза, захворювання щитоподібної залози можуть викликати постійне або тимчасове випадання волосся.
Раніше ми повідомляли, що дефіцит цих двох вітамінів призводить до появи сивого волосся.
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