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Зменшити випадіння волосся та уникнути лупи можна за допомогою безкоштовного способу

Який спосіб допоможе уникнути випадіння волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадіння волосся можна уникнути за допомогою простого способу та без використання додаткових засобів. До того такий метод абсолютно безкоштовний та ще позбавляє від лупи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Зачіски, які стягують волосся, такі як косички та дреди можуть стати причиною від чого надмірно випадає волосся. Шкідливими для волосся також є хімічні завивки та надмірне фарбування неякісними фарбами.

До того ж багато людей відчувають різке зменшення кількості волосся, його порідіння через кілька місяців після фізичного або емоційного потрясіння. Цей вид випадання волосся є тимчасовим.

Вагітність, пологи, менопауза, захворювання щитоподібної залози можуть викликати постійне або тимчасове випадання волосся.

Раніше ми повідомляли, що дефіцит цих двох вітамінів призводить до появи сивого волосся.

Також ми писали, 4 простих способи допоможуть боротися з сухим і "не живим" волоссям.

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