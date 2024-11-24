Зменшити випадіння волосся та уникнути лупи можна за допомогою безкоштовного способу

Зачіски, які стягують волосся, такі як косички та дреди можуть стати причиною від чого надмірно випадає волосся. Шкідливими для волосся також є хімічні завивки та надмірне фарбування неякісними фарбами.

До того ж багато людей відчувають різке зменшення кількості волосся, його порідіння через кілька місяців після фізичного або емоційного потрясіння. Цей вид випадання волосся є тимчасовим.

Вагітність, пологи, менопауза, захворювання щитоподібної залози можуть викликати постійне або тимчасове випадання волосся.