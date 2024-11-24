Уменьшить выпадение волос и избежать перхоти можно с помощью бесплатного способа

Прически, стягивающие волосы, такие как косички и дреды могут стать причиной от чего чрезмерно выпадают волосы. Вредны для волос также химические завивки и чрезмерная окраска некачественными красками.

К тому же многие люди испытывают резкое уменьшение количества волос, его поредение спустя несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид выпадения волос временный.

Беременность, роды, менопауза, болезни щитовидной железы могут вызвать постоянное или временное выпадение волос.