Уменьшить выпадение волос и избежать перхоти можно с помощью бесплатного способа

Выпадение волос можно избежать с помощью простого способа и без использования дополнительных средств. К тому же такой метод абсолютно бесплатный и еще избавляет от перхоти.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Прически, стягивающие волосы, такие как косички и дреды могут стать причиной от чего чрезмерно выпадают волосы. Вредны для волос также химические завивки и чрезмерная окраска некачественными красками.
К тому же многие люди испытывают резкое уменьшение количества волос, его поредение спустя несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид выпадения волос временный.
Беременность, роды, менопауза, болезни щитовидной железы могут вызвать постоянное или временное выпадение волос.
Ранее мы сообщали, что дефицит этих двух витаминов приводит к появлению седых волос.
Также мы писали, 4 простых способа помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами.