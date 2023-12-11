Зменшиться ризик небезпеки: ось що потрібно зробити під час встановлення автокрісла

Які існують ризики

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВОО3), дорожньо-транспортні пригоди є однією з основних причин смерті серед дітей у віці від 5 до 14 років. Зокрема, правильне використання дитячих сидінь може знизити ризик серйозних травм та смертей на 70% у дітей віком до 1 року і на 54% у дітей від 1 до 4 років.

Типи дитячих сидінь

Автокрісло для новонароджених

Воно призначене для немовлят до 2 років або до досягнення ваги 9 кг. Це сидіння розташоване обличчям назад для безпеки дитини при зіткненнях.

Дитяче автокрісло

Підходить для дітей вагою від 9 до 18 кг. Встановлюється обличчям вперед для дітей, які вже можуть сидіти без допомоги.

Бустер-сидіння

Призначене для дітей від 18 до 36 кг, які виросли із дитячого автокрісла, але ще не можуть користуватися безпечно звичайними ременями без підвищення.

Як правильно встановлювати

Перевірте правила

Перш ніж купувати або встановлювати дитяче сидіння, важливо ознайомитися з правилами та рекомендаціями, які встановлені в Україні.

Правильне місце

Зазвичай дитячі сидіння повинні розташовуватися на задньому сидінні автомобіля. Якщо дитяче сидіння встановлене обличчям вперед, важливо переконатися, що подушка безпеки пасажира заблокована.

Встановлення

Кожне дитяче сидіння має свої інструкції з установки, і важливо їх дотримуватися.

Найчастіше вони закріплюються за допомогою автомобільних ременів безпеки або системи кріплення LATCH.

Після встановлення переконайтеся, що сидіння щільно фіксується і не рухається більше, ніж на 2,5 см в будь-якому напрямку.

Правила безпеки

Експерти радять не використовувати вживані сидіння невідомого походження. Невідомість може означати неправильне використання, що може вплинути на безпеку.

Також кожне дитяче сидіння має обмежений термін служби. Перевіряйте вказівки виробника.

Не залишайте дітей без нагляду в автомобілі. Під час спекотної чи холодної погоди залишення дитини навіть на короткий час в автомобілі може бути небезпечним. Температура всередині автомобіля може швидко змінитися, що призводить до серйозних наслідків.

Окрім того, перевіряйте регулярно сидіння на відповідність. З часом дитячі сидіння можуть зазнавати зносу або пошкодження. Регулярно перевіряйте їхню стабільність та цілісність.

До того ж старшим дітям слід пояснити важливість користування ременями безпеки та інших пристосувань. Важливо, щоб вони зрозуміли, чому це необхідно.

Безпека дітей в автомобілі - це відповідальність, яка лежить на плечах кожного батька. Правильне встановлення дитячих сидінь - це лише один з кроків у напрямку створення безпечних умов.

Інвестування у якісне дитяче сидіння та правильне його використання - це вклад у майбутнє та благополуччя вашої родини.