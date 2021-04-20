Змеи оккупировали городок под Днепром: столько их не видели никогда

Жители города Желтые Воды в Днепропетровской области зафиксировали рекордное нашествие змей на пляжах. Пресмыкающиеся практически оккупировали все прибрежные зоны и гулять там стало очень опасно.
Об этом рассказала жительница Желтых Вод Татьяна Миросенко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что за небольшую прогулку насчитала не менее 50 змей на своем пути.
"Уже проснулись змеи. За получасовую прогулку возле водоема мы встретили, наверное, около пятидесяти особей. А под камнями этих змеек еще больше. Кишмя кишит. Лучше их не беспокоить и держаться немного подальше", - сообщила Миросенко.
Она также опубликовала фотографии, где видно, что змей действительно очень много. А в комментариях пользователи предупредили, что сейчас у змей начался брачный сезон и они могут быть очень опасны.
Огромное количество змей зафиксировали на берегу Ингульца, а также в других районах. Отмечается, что змеи прячутся не только в камнях, но и в траве и воде.
Под Днепром зафиксировали рекордное нашествие змей
Как объяснил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ биологии ДНУ имени Гончара Сергей Ермоленко в комментарии для Gorod.dp, ничего аномального в появлении змей нет. Они проснулись после зимней спячки и расползаются в разные стороны.
"В Днепропетровской области и в самом городе встречаются 6 видов змей, 4 из них редкие краснокнижные и два вида распространены – уж водяной и уж обычный", - рассказал Ермоленко.
Он добавил, что единственная ядовитая змея – степная гадюка, но встречается она очень редко. Ее можно отличить по небольшим размерам и с характерной полоской на спине. Подходить близко к весенним змеям ученый не рекомендует и советует обходить их стороной.
"Если увидели в природе, особенно в прибрежной зоне скопление змей – не надо вызывать спасателей, змеи в своей естественной среде обитания. Другое дело, если обнаружили змею, которая заползла к вам в дом. Для того чтобы избежать таких сюрпризов, приведите участок вокруг дома в порядок, чтобы змеям было негде жить и зимовать", - добавил Ермоленко.
Он призвал не уничтожать змей, не трогать их. После зимы они медлительны и неосторожны, поэтому попадаются на глаза горожанам. И так бывает ежегодно весной.
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