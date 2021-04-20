Змеи оккупировали городок под Днепром: столько их не видели никогда

В Желтых Водах рекордное нашествие змей

Она отметила, что за небольшую прогулку насчитала не менее 50 змей на своем пути.

"Уже проснулись змеи. За получасовую прогулку возле водоема мы встретили, наверное, около пятидесяти особей. А под камнями этих змеек еще больше. Кишмя кишит. Лучше их не беспокоить и держаться немного подальше", - сообщила Миросенко.

Она также опубликовала фотографии, где видно, что змей действительно очень много. А в комментариях пользователи предупредили, что сейчас у змей начался брачный сезон и они могут быть очень опасны.

Огромное количество змей зафиксировали на берегу Ингульца, а также в других районах. Отмечается, что змеи прячутся не только в камнях, но и в траве и воде.

Под Днепром зафиксировали рекордное нашествие змей

Ученый объяснил, почему область оккупировали змеи

Как объяснил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ биологии ДНУ имени Гончара Сергей Ермоленко в комментарии для Gorod.dp, ничего аномального в появлении змей нет. Они проснулись после зимней спячки и расползаются в разные стороны.

"В Днепропетровской области и в самом городе встречаются 6 видов змей, 4 из них редкие краснокнижные и два вида распространены – уж водяной и уж обычный", - рассказал Ермоленко.

Он добавил, что единственная ядовитая змея – степная гадюка, но встречается она очень редко. Ее можно отличить по небольшим размерам и с характерной полоской на спине. Подходить близко к весенним змеям ученый не рекомендует и советует обходить их стороной.

"Если увидели в природе, особенно в прибрежной зоне скопление змей – не надо вызывать спасателей, змеи в своей естественной среде обитания. Другое дело, если обнаружили змею, которая заползла к вам в дом. Для того чтобы избежать таких сюрпризов, приведите участок вокруг дома в порядок, чтобы змеям было негде жить и зимовать", - добавил Ермоленко.

Он призвал не уничтожать змей, не трогать их. После зимы они медлительны и неосторожны, поэтому попадаются на глаза горожанам. И так бывает ежегодно весной.