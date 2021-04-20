Змії окупували містечко під Дніпром: стільки їх не бачили ніколи

У Жовтих Водах рекордне нашестя змій

Вона зазначила, що за невелику прогулянку нарахувала не менше 50 змій на своєму шляху.

"Вже прокинулися змії. За півгодинну прогулянку біля водойми ми зустріли, напевно, близько п'ятдесяти осіб. А під камінням цих змійок ще більше. Аж кишить. Краще їх не турбувати та триматися трохи якомога далі", - повідомила Миросенко.

Вона також опублікувала фотографії, де видно, що змій дійсно дуже багато. А в коментарях користувачі попередили, що зараз у змій почався шлюбний сезон і вони можуть бути дуже небезпечні.

Величезну кількість змій зафіксували на березі Інгульця, а також в інших районах. Відзначається, що змії ховаються не тільки в каміннях, але і в траві й воді.

Під Дніпром зафіксували рекордне нашестя змій

Науковець пояснив, чому область окупували змії

Як пояснив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДІ біології ДНУ імені Гончара Сергій Єрмоленко в коментарі для Gorod.dp, нічого аномального в появі змій немає. Вони прокинулися після зимової сплячки та розповзаються в різні боки.

"У Дніпропетровській області та в самому місті зустрічаються 6 видів змій, 4 з них рідкісні червонокнижні та два види поширені – вуж водяний та вуж звичайний", - розповів Єрмоленко.

Він додав, що єдина отруйна змія – степова гадюка, але вона зустрічається дуже рідко. Її можна відрізнити за невеликим розмірам і з характерною смужкою на спині. Підходити близько до весняних змій вчений не рекомендує і радить обходити їх стороною.

"Якщо побачили в природі, особливо в прибережній зоні скупчення змій – не треба викликати рятувальників, змії у своєму природному середовищі існування. Інша справа, якщо виявили змію, яка заповзла до вас в будинок. Для того, щоб уникнути таких сюрпризів, приведіть ділянку навколо будинку в порядок, щоб зміям було ніде жити та зимувати", - додав Єрмоленко.

Він закликав не знищувати змій, не чіпати їх. Після зими вони повільні та необережні, тому попадаються на очі городянам. І так буває щороку навесні.