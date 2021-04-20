Змії окупували містечко під Дніпром: стільки їх не бачили ніколи

Мешканці міста Жовті Води Дніпропетровської області зафіксували рекордне нашестя змій на пляжах. Плазуни практично окупували всі прибережні зони й гуляти там стало дуже небезпечно.
Про це розповіла жителька Жовтих Вод Тетяна Миросенко на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що за невелику прогулянку нарахувала не менше 50 змій на своєму шляху.
"Вже прокинулися змії. За півгодинну прогулянку біля водойми ми зустріли, напевно, близько п'ятдесяти осіб. А під камінням цих змійок ще більше. Аж кишить. Краще їх не турбувати та триматися трохи якомога далі", - повідомила Миросенко.
Вона також опублікувала фотографії, де видно, що змій дійсно дуже багато. А в коментарях користувачі попередили, що зараз у змій почався шлюбний сезон і вони можуть бути дуже небезпечні.
Величезну кількість змій зафіксували на березі Інгульця, а також в інших районах. Відзначається, що змії ховаються не тільки в каміннях, але і в траві й воді.
Під Дніпром зафіксували рекордне нашестя змій
Як пояснив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДІ біології ДНУ імені Гончара Сергій Єрмоленко в коментарі для Gorod.dp, нічого аномального в появі змій немає. Вони прокинулися після зимової сплячки та розповзаються в різні боки.
"У Дніпропетровській області та в самому місті зустрічаються 6 видів змій, 4 з них рідкісні червонокнижні та два види поширені – вуж водяний та вуж звичайний", - розповів Єрмоленко.
Він додав, що єдина отруйна змія – степова гадюка, але вона зустрічається дуже рідко. Її можна відрізнити за невеликим розмірам і з характерною смужкою на спині. Підходити близько до весняних змій вчений не рекомендує і радить обходити їх стороною.
"Якщо побачили в природі, особливо в прибережній зоні скупчення змій – не треба викликати рятувальників, змії у своєму природному середовищі існування. Інша справа, якщо виявили змію, яка заповзла до вас в будинок. Для того, щоб уникнути таких сюрпризів, приведіть ділянку навколо будинку в порядок, щоб зміям було ніде жити та зимувати", - додав Єрмоленко.
Він закликав не знищувати змій, не чіпати їх. Після зими вони повільні та необережні, тому попадаються на очі городянам. І так буває щороку навесні.
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