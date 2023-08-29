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Злякався повістки. Відомий фітнес-тренер плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні (відео)

Фітнес-тренер принизив військового в Полтаві (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Полтавський фітнес-тренер Роман Заволока принизив військових ТЦК СП, які роздавали на вулиці повістки. Чоловік плюнув у військового, який пішов на фронт добровольцем та отримав контузію внаслідок підриву на міні.

Усе, що відомо про цей скандал - читайте нижче в матеріалі Styler.

Деталі скандалу

Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.

Військовий Олександр Мацько сказав, що він після контузії та досі має тремор, на що фітнес-тренер відповів, що він "сам потрапив на гачок". Військовий наголосив, що пішов на фронт добровольцем.

Роман із товаришем почали звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча, як стверджують у відео самі військові, вони надали всі документи та мають на це право.

Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це. 

 

 

Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці. 

У своєму Instagram Роман позиціонує себе як громадського діяча та веде сторінку про війну та видачу повісток у Полтаві, зокрема. 

Він вважає, що має рацію та зловтішається з того, що про нього дізналася вся Полтава та Україна в поганому світлі.

Роман Заволока радіє новим підписникам на фоні скандалу з військовим (скриншот: instagram.com/roma_zavoloka)

З його соціальних мереж видно, що Роман займається спортом і тренує інших у спортзалі. Разом із тим повномасштабну війну в Україні він називає "геноцидом, який триває два роки". Самі підписники не дуже хорошої думки про Романа: 

  • Ох ти ж і клоун. Ще й тупоголовий.
  • Ти без мату два слова скласти не можеш. За свої гнилі вчинки будеш відповідати. Пес тобі брат.
  • Де вибачення? Чи ти ще не зрозумів, що півні Шарія будуть покарані?
  • На тебе за твій вчинок так плюнуть, що ти втопишся в тому.
  • Тобто ви не хочете іти захищати Україну, бо "не хочете вбивати людей за гроші" і виходить нормально, що наш народ вбивають? Що багато областей України в окупації?

Роман Заволока (фото: instagram.com/roma_zavoloka)

Роман уже неодноразово мав скандали із представниками ТЦК СП.

 

 

За систематичні образи працівників ТЦК СП поліція відкрила на Романа Заволоку кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що в громадських місцях, які відкриті для відвідування, дозволено вручати повістки.

Раніше ми також писали про те, що у Львові побили трансгендерну військову.

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