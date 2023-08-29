Злякався повістки. Відомий фітнес-тренер плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні (відео)

Полтавський фітнес-тренер Роман Заволока принизив військових ТЦК СП, які роздавали на вулиці повістки. Чоловік плюнув у військового, який пішов на фронт добровольцем та отримав контузію внаслідок підриву на міні.
Усе, що відомо про цей скандал - читайте нижче в матеріалі Styler.
Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.
Військовий Олександр Мацько сказав, що він після контузії та досі має тремор, на що фітнес-тренер відповів, що він "сам потрапив на гачок". Військовий наголосив, що пішов на фронт добровольцем.
Роман із товаришем почали звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча, як стверджують у відео самі військові, вони надали всі документи та мають на це право.
Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це.
Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці.
У своєму Instagram Роман позиціонує себе як громадського діяча та веде сторінку про війну та видачу повісток у Полтаві, зокрема.
Він вважає, що має рацію та зловтішається з того, що про нього дізналася вся Полтава та Україна в поганому світлі.
Роман Заволока радіє новим підписникам на фоні скандалу з військовим (скриншот: instagram.com/roma_zavoloka)
З його соціальних мереж видно, що Роман займається спортом і тренує інших у спортзалі. Разом із тим повномасштабну війну в Україні він називає "геноцидом, який триває два роки". Самі підписники не дуже хорошої думки про Романа:
Роман Заволока (фото: instagram.com/roma_zavoloka)
Роман уже неодноразово мав скандали із представниками ТЦК СП.
За систематичні образи працівників ТЦК СП поліція відкрила на Романа Заволоку кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, що в громадських місцях, які відкриті для відвідування, дозволено вручати повістки.
Раніше ми також писали про те, що у Львові побили трансгендерну військову.