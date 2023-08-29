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Испугался повестки. Известный фитнес-тренер плюнул в военного, который год назад взорвался на мине (видео)

Фитнес-тренер унизил военного в Полтаве (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Полтавский фитнес-тренер Роман Заволока унизил военных ТЦК СП, раздававших на улице повестки. Мужчина плюнул в военного, ушедшего на фронт добровольцем и получившего контузию в результате подрыва на мине.

Все, что известно об этом скандале - читайте ниже в материале Styler.

Детали скандала

Сотрудники ТЦК СП раздавали повестки в Полтаве, когда к ним подошел Роман Заволока с товарищем и начали вести нецензурный диалог.

Военный Александр Мацько сказал, что после контузии до сих пор имеет тремор, на что фитнес-тренер ответил, что он "сам попался на крючок". Военный подчеркнул, что пошел на фронт добровольцем.

Роман с товарищем начали обвинять военкомов в незаконной выдаче повесток, хотя, как утверждают в видео сами военные, они предоставили все документы и имеют на это право.

После этого Роман Заволока плюнул в Александра и начал отходить назад, потому что другие военные отреагировали на это.

 

 

Известно, что причиной скандала стала выдача повестки Роману Заволоке.

В своем Instagram Роман позиционирует себя как общественного деятеля и ведет страницу о войне и выдаче повесток в Полтаве, в частности.

Он считает, что прав и злорадствует над тем, что о нем узнала вся Полтава и Украина в плохом свете.

Роман Заволока радуется новым подписчикам на фоне скандала с военным (скриншот: instagram.com/roma_zavoloka)

По его социальным сетям видно, что Роман занимается спортом и тренирует других в спортзале. Вместе с тем, полномасштабную войну в Украине он называет "геноцидом, который длится два года". Сами подписчики не очень хорошего мнения о Романе:

  • Ох ти ж і клоун. Ще й тупоголовий.
  • Ти без мату два слова скласти не можеш. За свої гнилі вчинки будеш відповідати. Пес тобі брат.
  • Де вибачення? Чи ти ще не зрозумів, що півні Шарія будуть покарані?
  • На тебе за твій вчинок так плюнуть, що ти втопишся в тому.
  • Тобто ви не хочете іти захищати Україну, бо "не хочете вбивати людей за гроші" і виходить нормально, що наш народ вбивають? Що багато областей України в окупації?

Роман Заволока (фото: instagram.com/roma_zavoloka)

За систематические оскорбления работников ТЦК СП полиция открыла на Романа Заволоку уголовное дело по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, что в общественных местах, открытых для посещения, разрешено вручать повестки.

Ранее мы также писали о том, что во Львове избили трансгендерную военную.

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