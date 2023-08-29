Злякався повістки. Відомий фітнес-тренер плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні (відео)

Полтавський фітнес-тренер Роман Заволока принизив військових ТЦК СП, які роздавали на вулиці повістки. Чоловік плюнув у військового, який пішов на фронт добровольцем та отримав контузію внаслідок підриву на міні.

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Деталі скандалу

Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.

Військовий Олександр Мацько сказав, що він після контузії та досі має тремор, на що фітнес-тренер відповів, що він "сам потрапив на гачок". Військовий наголосив, що пішов на фронт добровольцем.

Роман із товаришем почали звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча, як стверджують у відео самі військові, вони надали всі документи та мають на це право.

Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це.

Фітнес тренер Роман Заволока плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні. Добровольцю він сказав «Ти придурок сам попався на крючок».



На слова військового, що після звільнення тому доведеться відповісти за свої слова, pic.twitter.com/1o6zCKAzko — ay_poltava (@AyPoltava) August 28, 2023

Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці.

У своєму Instagram Роман позиціонує себе як громадського діяча та веде сторінку про війну та видачу повісток у Полтаві, зокрема.

Він вважає, що має рацію та зловтішається з того, що про нього дізналася вся Полтава та Україна в поганому світлі.

Роман Заволока радіє новим підписникам на фоні скандалу з військовим (скриншот: instagram.com/roma_zavoloka)

З його соціальних мереж видно, що Роман займається спортом і тренує інших у спортзалі. Разом із тим повномасштабну війну в Україні він називає "геноцидом, який триває два роки". Самі підписники не дуже хорошої думки про Романа:

Ох ти ж і клоун. Ще й тупоголовий.

Ти без мату два слова скласти не можеш. За свої гнилі вчинки будеш відповідати. Пес тобі брат.

Де вибачення? Чи ти ще не зрозумів, що півні Шарія будуть покарані?

На тебе за твій вчинок так плюнуть, що ти втопишся в тому.

Тобто ви не хочете іти захищати Україну, бо "не хочете вбивати людей за гроші" і виходить нормально, що наш народ вбивають? Що багато областей України в окупації?

Роман Заволока (фото: instagram.com/roma_zavoloka)

Роман уже неодноразово мав скандали із представниками ТЦК СП.

За систематичні образи працівників ТЦК СП поліція відкрила на Романа Заволоку кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.