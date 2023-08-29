Испугался повестки. Известный фитнес-тренер плюнул в военного, который год назад взорвался на мине (видео)

Полтавский фитнес-тренер Роман Заволока унизил военных ТЦК СП, раздававших на улице повестки. Мужчина плюнул в военного, ушедшего на фронт добровольцем и получившего контузию в результате подрыва на мине.

Все, что известно об этом скандале - читайте ниже в материале Styler.

Детали скандала

Сотрудники ТЦК СП раздавали повестки в Полтаве, когда к ним подошел Роман Заволока с товарищем и начали вести нецензурный диалог.

Военный Александр Мацько сказал, что после контузии до сих пор имеет тремор, на что фитнес-тренер ответил, что он "сам попался на крючок". Военный подчеркнул, что пошел на фронт добровольцем.

Роман с товарищем начали обвинять военкомов в незаконной выдаче повесток, хотя, как утверждают в видео сами военные, они предоставили все документы и имеют на это право.

После этого Роман Заволока плюнул в Александра и начал отходить назад, потому что другие военные отреагировали на это.

Фітнес тренер Роман Заволока плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні. Добровольцю він сказав «Ти придурок сам попався на крючок».



На слова військового, що після звільнення тому доведеться відповісти за свої слова, pic.twitter.com/1o6zCKAzko — ay_poltava (@AyPoltava) August 28, 2023

Известно, что причиной скандала стала выдача повестки Роману Заволоке.

В своем Instagram Роман позиционирует себя как общественного деятеля и ведет страницу о войне и выдаче повесток в Полтаве, в частности.

Он считает, что прав и злорадствует над тем, что о нем узнала вся Полтава и Украина в плохом свете.

Роман Заволока радуется новым подписчикам на фоне скандала с военным (скриншот: instagram.com/roma_zavoloka)

По его социальным сетям видно, что Роман занимается спортом и тренирует других в спортзале. Вместе с тем, полномасштабную войну в Украине он называет "геноцидом, который длится два года". Сами подписчики не очень хорошего мнения о Романе:

Ох ти ж і клоун. Ще й тупоголовий.

Ти без мату два слова скласти не можеш. За свої гнилі вчинки будеш відповідати. Пес тобі брат.

Де вибачення? Чи ти ще не зрозумів, що півні Шарія будуть покарані?

На тебе за твій вчинок так плюнуть, що ти втопишся в тому.

Тобто ви не хочете іти захищати Україну, бо "не хочете вбивати людей за гроші" і виходить нормально, що наш народ вбивають? Що багато областей України в окупації?

Роман Заволока (фото: instagram.com/roma_zavoloka)

За систематические оскорбления работников ТЦК СП полиция открыла на Романа Заволоку уголовное дело по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.