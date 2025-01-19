Зловісний і рішучий. Аналіз нового офіційного портрета Дональда Трампа

Напередодні інавгурації Дональда Трампа було оприлюднено його новий офіційний портрет. І багатьом здалося, що на світлині політик має суворий вигляд.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BBC розповідає, що новий портрет Трампа кажуть експерти.

Інавгураційний портрет Трампа - як він виглядає

На новому фото новий лідер США, який офіційно стане 47-м президентом вже 20 січня, він дивиться в камеру. При цьому Трамп трохи примружив одне око та підняв брови. Позувати він вирішив без посмішки.

Як зазначив колишній фотограф Білого дому Ерік Дрейпер, офіційні портрети президента дуже важливі. Саме ці світлини найчастіше з'являються в друкованих та онлайн ЗМІ.

Новий портрет Трампа

Фотограф двічі робив офіційні портрети для Джорджа Буша, а нині ж вирішив проаналізувати фото Трампа. І він помітив, що для створення світлини було використано "хак", яким часто користуються, коли хочуть зосередити увагу на очах.

Йдеться про студійне освітлення. А після зйомки, вважає Дрейпер, кадр теж обробляли.

Еліс Скай - фотограф-портретист з Лондонського інституту фотографії, зазначила, що саме таке освітлення, яке підібрали для Трампа, дало йому "зловісний" погляд. Також вона помітила схожість кадру з тими, які роблять для боксерів напередодні їхніх боїв.

Якими були фото Трампа раніше

President Trumps official inauguration portrait released. pic.twitter.com/9IrYzk0zFe — Marcy (@pratte3060) January 16, 2025

А Пол Дуерінкс, старший викладач документальної фотографії в Художньому коледжі Суонсі, зауважив, що помітив іншу деталь. На його думку, освітленням хотіли показати серйозність та наміри Трампа.

Ендрю Парсонс, політичний фотограф, який 13 років працював на чотирьох британських прем’єр-міністрів, заявив, що новий портрет - це не просто світлина, а пряме повідомлення. Трамп хотів донести свій рішучий меседж, в якому немає відвертого сміху, а є суворий погляд, ніби в "дуло об'єктива".

Що відомо про інавгурацію Трампа

20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Церемонія інавгурації відбудеться у Вашингтоні, і, вперше з 1985 року, її проведуть у приміщенні - під куполом Капітолія. Таке рішення ухвалено через очікувані низькі температури та погодні умови.

Урочистості почнуться з ранкової служби, після чого відбудеться офіційна церемонія складання присяги. Через перенесення церемонії до приміщення Капітолія, який вміщує близько 2 тисяч осіб, більшість квитків, виданих на відкриту подію, стали недійсними. Це спричинило незручності для багатьох гостей, які планували відвідати інавгурацію.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Нещодавно Трамп розповів про свої пріоритети у перший тиждень на посту президента США. Він зазначив, що має намір підписати "рекордну" кількість указів, приділяючи особливу увагу питанням міграції та надзвичайним ситуаціям, таким як пожежі в Лос-Анджелесі.

На інавгурації Трампа виступатимуть відомі виконавці, серед яких кантрі-співачка Керрі Андервуд, яка виконає "America the Beautiful", та оперний тенор Крістофер Маккіо з національним гімном США. Також виступить кантрі-музикант Лі Грінвуд з піснею "God Bless the U.S.A.".