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Рішення про інавгурацію Трампа в приміщенні не дасть змоги вмістити всіх гостей

Субота 18 січня 2025 04:35
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Рішення про інавгурацію Трампа в приміщенні не дасть змоги вмістити всіх гостей Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Через холодну погоду інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа буде перенесено в приміщення. Однак таке рішення не дасть змоги "переважній більшості" гостей бути присутніми особисто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Пристав Капітолію США в записці для офісів Конгресу заявив, що рішення перенести інавгурацію всередину "позбавляє переважну більшість гостей, які мають квитки, можливості особисто бути присутніми на церемонії".

"Наразі, виходячи з плану дій на випадок несприятливих погодних умов, головний пристав вважає, що ми зможемо розмістити гостей максимум із квитками на платформу, верхню західну терасу і, можливо, на секцію 3, а деякі з цих гостей сидітимуть у Залі звільнення", - ідеться в записці.

Очікується, що інавгурація Трампа в понеділок, 20 січня, збере сотні тисяч гостей, а також близько 25 тисяч співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців.

Що передувало

У п'ятницю CNN повідомило, що інавгурація Дональда Трампа відбудеться в приміщенні, а не на вулиці. Причиною тому стали небезпечно низькі температури, які очікуються 20 числа. Пізніше інформацію підтвердив і сам Трамп, зазначивши, що не хоче, щоб люди постраждали від холоду.

CNN також пише, що згідно з публікацією обраного президента в соцмережах, його виступ буде виголошено в Ротонді Капітолію, а президентський парад пройде на Capital One Arena.

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