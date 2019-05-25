На вас злость срывают: в Москве задержали известную активистку, защитницу Сенцова

В Москве задержали активистку, фотографа и журналиста "Новой газеты" Викторию Ивлеву, которая 25 мая вышла к памятнику Булату Окуджаве на Арбате с одиночным пикетом в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. О задержании Ивлева сообщила на своей странице в Facebook.

Виктория Ивлева развернула плакат с информацией об Олеге Сенцове и встала возле памятника. К ней быстро подошли полицейские. Попросили предъявить паспорт, а потом сопроводили в отделение полиции на Арбате.

"И я задержана... Была на пикете одиночном в поддержку политзаключенных. Пришли полицейские. Хотели переписать данные паспорта, я дала из рук посмотреть, чтобы они убедились, что я гражданка России. Все личные данные кроме фото, закрыла. Результат: сопровождена в отделение полиции Арбат. Данные о личности предоставила. Протокол о задержании не составляется. Сижу в комнатке с железным столом", - написала активистка.

Виктория Ивлева на одиночном пикете в Москве (фото: Новая газета)

Позже она сообщила, что полицейские ей не дают выйти даже в туалет. В комментариях ей ответили, что теперь на ней срывают злость за то, что морской трибунал вынес постановление о том, чтобы освободить украинских моряков.

Скриншот комментариев (facebook.com/victoria.ivlevayorke)

Еще через некоторое время Ивлева сообщила, что ее выпустили в туалет, потом взяли объяснительную и отпустили, после чего она вернулась к памятнику на Арбате и снова встала с плакатом. Теперь уже с информацией об украинских моряках.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский журналист рассказала, чем украинцы отличаются от россиян.

А также рассказывали о том, что международный трибунал обязал РФ немедленно освободить украинских моряков.