Не зливайте його! Кухар поділився способом приготування ідеального рису

Як зварити ідеальний рис

Завжди використовуйте пропорцію 1:2

Одна міра рису та подвійна кількість води за обсягом – це дуже важливо. Залежно від того, скільки порцій ви хочете приготувати, рекомендується відміряти рис та воду в окремих мисках чи мірних склянках.

Промивайте рис у ситі

Рис потрібно спочатку промити, щоб позбавитися зайвого крохмалю в ньому.

"Будь-який крохмаль, що залишився на зернах, змусить їх злипатися. Добре промийте, доки вода не стане чистою, це може зайняти кілька хвилин", - порадила шеф-кухар.

Використовуйте правильну каструлю

Завжди беріть каструлю з товстим дном і кришкою, що щільно закривається. Висипте промитий рис і воду в каструлю й увімкніть вогонь. Коли рис дійде до кипіння – перемішайте його і накрийте кришкою.

Залишіть рис готуватися

Не піднімайте кришку каструлі кожні дві хвилини. Дайте рису готуватися самостійно. Через 10 хвилин вимкніть вогонь і дайте настоятися ще 5 хвилин, потім подавайте. Не зливайте воду, рис її вбере сам. Насолоджуйтесь ідеальним смаком!