UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не зливайте його! Кухар поділився способом приготування ідеального рису

Фото: Як приготувати ідеальний рис (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто вважає, що варити рис, а потім промивати його – це правильно. Але для досягнення ідеальної страви так робити не потрібно.

Індійський шеф-кухар Маніш Бхарадвадж поділилася своїми чотирма кроками до виготовлення ідеального рису щоразу, використовуючи метод абсорбції, пише Express.

Як зварити ідеальний рис

Завжди використовуйте пропорцію 1:2

Одна міра рису та подвійна кількість води за обсягом – це дуже важливо. Залежно від того, скільки порцій ви хочете приготувати, рекомендується відміряти рис та воду в окремих мисках чи мірних склянках.

Промивайте рис у ситі

Рис потрібно спочатку промити, щоб позбавитися зайвого крохмалю в ньому.

"Будь-який крохмаль, що залишився на зернах, змусить їх злипатися. Добре промийте, доки вода не стане чистою, це може зайняти кілька хвилин", - порадила шеф-кухар.

Використовуйте правильну каструлю

Завжди беріть каструлю з товстим дном і кришкою, що щільно закривається. Висипте промитий рис і воду в каструлю й увімкніть вогонь. Коли рис дійде до кипіння – перемішайте його і накрийте кришкою.

Залишіть рис готуватися

Не піднімайте кришку каструлі кожні дві хвилини. Дайте рису готуватися самостійно. Через 10 хвилин вимкніть вогонь і дайте настоятися ще 5 хвилин, потім подавайте. Не зливайте воду, рис її вбере сам. Насолоджуйтесь ідеальним смаком!

Нагадаємо, що ці п’ять продуктів не варто розігрівати повторно.

Читайте РБК-Україна в Google News
рисготувати