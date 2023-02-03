Не сливайте его! Повар поделился способом приготовления идеального риса

Многие считают, что варить рис, а потом промывать его - это правильно. Но для достижения идеального блюда так делать не нужно.
Индийский шеф-повар Маниш Бхарадвадж поделилась своими четырьмя шагами к приготовлению идеального риса каждый раз, используя метод абсорбции, пишет Express.
Всегда используйте пропорцию 1:2
Одна мера риса и двойное количество воды по объему - это очень важно. В зависимости от того, сколько порций вы хотите приготовить, рекомендуется отмерить рис и воду в отдельных мисках или мерных стаканах.
Промывайте рис в сите
Рис нужно изначально промыть, чтобы избавиться от лишнего крахмала в нем.
"Любой крахмал, оставшийся на зернах, заставит их слипаться. Хорошо промойте, пока вода не станет чистой, это может занять несколько минут", - посоветовала шеф-повар.
Используйте правильную кастрюлю
Всегда берите кастрюлю с толстым дном и плотно закрывающейся крышкой. Высыпьте промытый рис и воду в кастрюлю и включите огонь. Когда рис дойдет до кипения - помешайте его и накройте крышкой.
Оставьте рис готовиться
Не поднимайте крышку кастрюли каждые две минуты. Дайте рису готовиться самостоятельно. Через 10 минут выключите огонь и дайте настояться еще пять минут, затем подавайте. Не сливайте воду, рис ее впитает сам. Наслаждайтесь идеальным вкусом!
Напомним, что эти пять продуктов не стоит разогревать повторно.