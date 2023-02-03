Не зливайте його! Кухар поділився способом приготування ідеального рису
Багато хто вважає, що варити рис, а потім промивати його – це правильно. Але для досягнення ідеальної страви так робити не потрібно.
Індійський шеф-кухар Маніш Бхарадвадж поділилася своїми чотирма кроками до виготовлення ідеального рису щоразу, використовуючи метод абсорбції, пише Express.
Як зварити ідеальний рис
Завжди використовуйте пропорцію 1:2
Одна міра рису та подвійна кількість води за обсягом – це дуже важливо. Залежно від того, скільки порцій ви хочете приготувати, рекомендується відміряти рис та воду в окремих мисках чи мірних склянках.
Промивайте рис у ситі
Рис потрібно спочатку промити, щоб позбавитися зайвого крохмалю в ньому.
"Будь-який крохмаль, що залишився на зернах, змусить їх злипатися. Добре промийте, доки вода не стане чистою, це може зайняти кілька хвилин", - порадила шеф-кухар.
Використовуйте правильну каструлю
Завжди беріть каструлю з товстим дном і кришкою, що щільно закривається. Висипте промитий рис і воду в каструлю й увімкніть вогонь. Коли рис дійде до кипіння – перемішайте його і накрийте кришкою.
Залишіть рис готуватися
Не піднімайте кришку каструлі кожні дві хвилини. Дайте рису готуватися самостійно. Через 10 хвилин вимкніть вогонь і дайте настоятися ще 5 хвилин, потім подавайте. Не зливайте воду, рис її вбере сам. Насолоджуйтесь ідеальним смаком!
Нагадаємо, що ці п’ять продуктів не варто розігрівати повторно.