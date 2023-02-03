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Не сливайте его! Повар поделился способом приготовления идеального риса

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Пятница 03 февраля 2023 09:05
Не сливайте его! Повар поделился способом приготовления идеального риса Фото: Как приготовить идеальный рис (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие считают, что варить рис, а потом промывать его - это правильно. Но для достижения идеального блюда так делать не нужно.

Индийский шеф-повар Маниш Бхарадвадж поделилась своими четырьмя шагами к приготовлению идеального риса каждый раз, используя метод абсорбции, пишет Express.

Как сварить идеальный рис

Всегда используйте пропорцию 1:2

Одна мера риса и двойное количество воды по объему - это очень важно. В зависимости от того, сколько порций вы хотите приготовить, рекомендуется отмерить рис и воду в отдельных мисках или мерных стаканах.

Промывайте рис в сите

Рис нужно изначально промыть, чтобы избавиться от лишнего крахмала в нем.

"Любой крахмал, оставшийся на зернах, заставит их слипаться. Хорошо промойте, пока вода не станет чистой, это может занять несколько минут", - посоветовала шеф-повар.

Используйте правильную кастрюлю

Всегда берите кастрюлю с толстым дном и плотно закрывающейся крышкой. Высыпьте промытый рис и воду в кастрюлю и включите огонь. Когда рис дойдет до кипения - помешайте его и накройте крышкой.

Оставьте рис готовиться

Не поднимайте крышку кастрюли каждые две минуты. Дайте рису готовиться самостоятельно. Через 10 минут выключите огонь и дайте настояться еще пять минут, затем подавайте. Не сливайте воду, рис ее впитает сам. Наслаждайтесь идеальным вкусом!

Напомним, что эти пять продуктов не стоит разогревать повторно.

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