Злипаються очі. Що робити, якщо дуже хочеться спати на роботі: корисні лайфхаки

Робочий день тільки почався, а спати хочеться нестримно й очі закриваються. Знайома картина? І з такою проблемою стикається багато людей. Не завжди ця проблема пов'язана з недосипом або монотонністю самої роботи. Може бути нестача кисню, води або навіть відсутність перерв.

Які методи допоможуть усунути сонливість та повернуть вам працездатність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому ви відчуваєте сонливість на роботі

Сонливість працівників офісу - поширене явище. Це сильно заважає працювати та не дає сконцентруватися. Денна сонливість може бути пов'язана з цілим переліком причин:

брак сонячного світла

недосип

робота у задушливому приміщенні

ненормований робочий день

зловживання тонізуючими напоями

відсутність достатньої кількості вуглеводів та білків у раціоні

дефіцит вітамінів групи B, С

сидячий образ життя

відсутність мінімальної фізичного навантаження

систематичний стрес та нервова напруга

Як подолати сонливість на роботі

Якщо очі злипаються від втоми й вам потрібно залишатися продуктивним на роботі, ось кілька порад, які можуть допомогти:

Коротка розминка. Якщо можливо, зробіть коротку фізичну розминку. Підійдіть до вікна, зробіть кілька розтяжок або пройдіться по офісу. Це може допомогти вам освіжитися.

Змінюйте діяльність. Змініть завдання або тип роботи. Переходячи від однієї задачі до іншої, ви можете уникнути монотонності, яка може сприяти втомі.

Пийте воду. Дегідратація може посилювати відчуття втоми. Пийте воду або зелений чай, який містить кофеїн і може допомогти зберігати бадьорість.

Кава чи чай. Вживайте напої з кофеїном, але не зловживайте ними. Кофеїн може дати тимчасовий заряд енергії, але занадто велика кількість може негативно вплинути на ваші нерви.

Час для відпочинку. Зробіть коротку перерву, наприклад, на 5-10 хвилин. Займіться чимось, що допоможе вам розслабитися і відновити сили.

Короткий перекус. Легкий перекус, що містить білки та складні вуглеводи (наприклад, йогурт з фруктами або горіхи), може допомогти вам відновити енергію.

Масажуйте обличчя. Легкий масаж обличчя, особливо області навколо очей, може допомогти зменшити втому та покращити кровообіг.

Прогулянка на свіжому повітрі. Якщо є така можливість, вийдіть на вулицю. Свіже повітря і зміна обстановки можуть допомогти вам відчути себе краще.

Зміна освітлення. Переконайтеся, що ваш робочий простір добре освітлений. Тьмяне освітлення може сприяти швидшій втомі очей.

Використовуйте зволожуючі краплі для очей. Якщо ваші очі сухі, використання зволожуючих крапель може допомогти зменшити дискомфорт.

Слухайте музику. Музика може підняти настрій і допомогти зосередитися. Виберіть щось енергійне або надихаюче.

Глибоке дихання. Відведіть кілька хвилин для глибокого дихання. Вдихайте через носа, затримуйте дихання на кілька секунд, а потім видихайте через рот. Це допоможе вам розслабитися і відновити енергію.

Стратегії організації часу. Розбийте завдання на менші частини та зосередьтеся на одному з них за раз. Це може допомогти зберегти концентрацію і не відчувати перевантаження.

Проконсультуйтеся з лікарем. Якщо втома стає постійною проблемою, може бути корисно звернутися до лікаря для оцінки загального стану здоров'я і визначення можливих причин.

Якщо ви постійно відчуваєте велику втому, можливо, варто переглянути свій режим сну та загальне самопочуття. Важливо забезпечити достатню кількість сну та дбати про своє здоров’я.

Проста вправа, яка прожене сонливість:

Потягніть і покрутіть вухами

Натисніть на кістку за вухами та швидко вдихніть

Натисніть і потріть точку під носом

Ці точки тиску допоможуть вам уникнути денної сонливості та повернуть свіжість.