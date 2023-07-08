Відчуваєте сонливість в літню спеку? Тримайте причину, чому так відбувається

Якщо після декількох годин на свіжому літньому повітрі ви відчуваєте втому, це нормально. Багато людей навіть засинають вдень від високих температур на вулиці. Але чому в такі дні підвищується сонливість?

"Винна" терморегуляція

Насамперед зазначимо, що винною цю функцію організму називати не варто, адже саме вона допомагає нам не перегрітися. За терморегуляцію відповідає гіпоталамус, який розташований у головному мозку.

Терморегуляція працює так: коли температура підвищується, потовидільні залози в шкірі виробляють піт. Він проходить через пори в шкірі. Коли піт виходить на поверхню, він випаровується та охолоджує тіло людини.

Крім цього, організм також здатен розширювати судини. Тоді тепла кров починає текти ближче до поверхні шкіри та охолоджується.

Очевидно, що на такі складні процеси терморегуляції організм витрачає енергію, тому й виникає почуття втоми. Чим вища за вікном температура повітря, тим більше ресурсів потрібно організму. А від цього й залежить рівень втоми та сонливості.

А є якісь інші причини?

Однак ви можете відчувати втому в спекотний день і не лише через роботу терморегуляції.

Зневоднення

Відомо, що майже на 70% людина складається з води. Тому важливо підтримувати водний баланс протягом дня. До слова без води й регуляція температури не може здійснюватися.

Зневоднення виникає тоді, коли тіло витрачає більше рідини, ніж отримує. Один із наслідків і симптомів зневоднення - втома.

Низький артеріальний тиск

Коли судини розширюються для охолодження, серце починає битися швидше. А через намагання організму охолонути тиск може "впасти". Тоді людина може відчувати запаморочення, затьмареність зору, проблеми з концентрацією та нудоту.