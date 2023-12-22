Злату Огнєвіч та гурт Скай "кинули" на гроші шахраї: "Не сплю вже дві доби"

Деталі інциденту

За словами виконавиці, компанія Star Label, власником якої є Тарас Доненко, виявилась шахрайською.

"Мене це глибоко вразило і шокувало. Концертна компанія Star Label виявилась шахрайською. ЇЇ засновник Тарас Доненко - шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження невідоме. У зв'язку з цими обставинами я, на превеликий жаль, змушена скасувати мої концерти", - звернулась до фоловерів Злата.

Окрім неї, каже Огнєвіч, постраждав також гурт "СКАЙ" і його фронтмен Олег Собчук.

"Мені прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли разом з Тарасом Доненком. Його особою вже займаються юристи та правоохоронні органи", - поділилась вона.

Співачка запевнила, що буде боротися за правду і винних покарають.

"Мені дуже прикро, що ми не побачимося з вами на концертах. Мені дуже прикро, що ви по-іншому планували провести Різдво і я також. Але я вірю в краще. Я вірю в людей, які на боці правди. Я буду боротися за цю правду", - додала зірка.

Неприємну ситуацію прокоментував також Олег Собчук.

"Ми зробили все що могли, повірте мені. Ми боремося зараз за 25 - Львів і за 26 - Одесу. Тому що ми хочемо врятувати Різдво, хочемо зробити донати для ЗСУ. І тому що ми хочемо побачитися з вами", - зауважив музикант.

А ось концертна агенція, яку звинувачують у шахрайстві, поки мовчить і не робить ніяких заяв.