Злату Огневич и группу Скай "кинули" на деньги мошенники: "Не сплю уже двое суток"

Детали инцидента

По словам исполнительницы, компания Star Label, владельцем которой является Тарас Доненко, оказалась мошеннической.

"Меня это глубоко поразило и шокировало. Концертная компания Star Label оказалась мошеннической. Ее основатель Тарас Доненко - мошенник и безответственный человек. Сейчас его место нахождения неизвестно. В связи с этими обстоятельствами я, к большому сожалению, вынуждена отменить мои концерты", - обратилась к фолловерам Злата.

Кроме нее, говорит Огневич, пострадала также группа "СКАЙ" и ее фронтмен Олег Собчук.

"Мне обидно, что средства, которые я планировала задонатить на ВСУ, исчезли вместе с Тарасом Доненко. Его личностью уже занимаются юристы и правоохранительные органы", - поделилась она.

Певица заверила, что будет бороться за правду и виновных накажут.

"Мне очень жаль, что мы не увидимся с вами на концертах. Мне очень обидно, что вы по-другому планировали провести Рождество и я тоже. Но я верю в лучшее. Я верю в людей, которые на стороне правды. Я буду бороться за эту правду", - добавила звезда.

Неприятную ситуацию прокомментировал также Олег Собчук.

"Мы сделали все что могли, поверьте мне. Мы боремся сейчас за 25 - Львов и за 26 - Одессу. Потому что мы хотим спасти Рождество, хотим сделать донаты для ВСУ. И потому что мы хотим увидеться с вами", - отметил музыкант.

А вот концертное агентство, которое обвиняют в мошенничестве, пока молчит и не делает никаких заявлений.