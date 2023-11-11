Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні пристрасно станцювала на столі (відео)

Злата Огнєвіч станцювала на столі

У ролику, який опублікувала знаменитість, вона предстала в обтислому чорному кетс'юті зі шнурками.

Свій образ співачка доповнила взуттям на підборах та розпущеним волоссям.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У відео зірка танцює у стилі Higt heels, а потім продовжує пластично і звабливо рухатися перед таємничим чоловіком, який сидів спиною до камери.

"Танець - відвертий прояв почуттів. Кохання, час та досвід змінюють мене", - написала Огнєвіч.

До слова, цим роликом Злата анонсувала вихід її нової композиції "Віддаю", яка вийде 17 листопада.