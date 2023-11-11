RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Злата Огневич в откровенном комбинезоне страстно станцевала на столе (видео)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Злата Огневич порадовала фанатов пикантным контентом. Она показала соблазнительный танец в откровенном комбинезоне, под который не надела нижнее белье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.

Злата Огневич станцевала на столе

В ролике, который опубликовала знаменитость, она предстала в приталенном черном кетсюте со шнурками.

Свой образ певица дополнила обувью на каблуке и распущенными волосами.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В видео звезда танцует в стиле Higt heels, а затем продолжает пластично и обольстительно двигаться перед таинственным мужчиной, сидящим спиной к камере.

"Танец - откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня", - написала Огневич.

К слову, этим роликом Злата анонсировала выход ее новой композиции "Віддаю", которая выйдет 17 ноября.

Напомним, недавно Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа.

Также обладательница титула Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова показала костюм "Берегини Матери".

Читайте РБК-Украина в Google News
Злата Огневичзвезды шоу-бизнеса