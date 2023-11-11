Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні пристрасно станцювала на столі (відео)
Українська співачка Злата Огнєвіч потішила фанів пікантним контентом. Вона показала спокусливий танець у відвертому комбінезоні, під який не одягла спіднє.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт виконавиці.
Злата Огнєвіч станцювала на столі
У ролику, який опублікувала знаменитість, вона предстала в обтислому чорному кетс'юті зі шнурками.
Свій образ співачка доповнила взуттям на підборах та розпущеним волоссям.
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
У відео зірка танцює у стилі Higt heels, а потім продовжує пластично і звабливо рухатися перед таємничим чоловіком, який сидів спиною до камери.
"Танець - відвертий прояв почуттів. Кохання, час та досвід змінюють мене", - написала Огнєвіч.
До слова, цим роликом Злата анонсувала вихід її нової композиції "Віддаю", яка вийде 17 листопада.
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