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Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні пристрасно станцювала на столі (відео)

Субота 11 листопада 2023 21:53
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Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні пристрасно станцювала на столі (відео) Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила фанів пікантним контентом. Вона показала спокусливий танець у відвертому комбінезоні, під який не одягла спіднє.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт виконавиці.

Злата Огнєвіч станцювала на столі

У ролику, який опублікувала знаменитість, вона предстала в обтислому чорному кетс'юті зі шнурками.

Свій образ співачка доповнила взуттям на підборах та розпущеним волоссям.

Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні пристрасно станцювала на столі (відео)Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні пристрасно станцювала на столі (відео)

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У відео зірка танцює у стилі Higt heels, а потім продовжує пластично і звабливо рухатися перед таємничим чоловіком, який сидів спиною до камери.

"Танець - відвертий прояв почуттів. Кохання, час та досвід змінюють мене", - написала Огнєвіч.

До слова, цим роликом Злата анонсувала вихід її нової композиції "Віддаю", яка вийде 17 листопада.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль шокувала ціною сукні, яку обрала для нового кліпу.

Також володарка титулу Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова показала костюм "Берегині Матері".

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Злата Огнєвіч звезды шоу-бизнеса