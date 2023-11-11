Злата Огневич в откровенном комбинезоне страстно станцевала на столе (видео)
Украинская певица Злата Огневич порадовала фанатов пикантным контентом. Она показала соблазнительный танец в откровенном комбинезоне, под который не надела нижнее белье.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.
Злата Огневич станцевала на столе
В ролике, который опубликовала знаменитость, она предстала в приталенном черном кетсюте со шнурками.
Свой образ певица дополнила обувью на каблуке и распущенными волосами.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
В видео звезда танцует в стиле Higt heels, а затем продолжает пластично и обольстительно двигаться перед таинственным мужчиной, сидящим спиной к камере.
"Танец - откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня", - написала Огневич.
К слову, этим роликом Злата анонсировала выход ее новой композиции "Віддаю", которая выйдет 17 ноября.
Напомним, недавно Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа.
Также обладательница титула Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова показала костюм "Берегини Матери".