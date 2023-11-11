Злата Огневич в откровенном комбинезоне страстно станцевала на столе (видео)

Украинская певица Злата Огневич порадовала фанатов пикантным контентом. Она показала соблазнительный танец в откровенном комбинезоне, под который не надела нижнее белье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.

Злата Огневич станцевала на столе

В ролике, который опубликовала знаменитость, она предстала в приталенном черном кетсюте со шнурками.

Свой образ певица дополнила обувью на каблуке и распущенными волосами.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В видео звезда танцует в стиле Higt heels, а затем продолжает пластично и обольстительно двигаться перед таинственным мужчиной, сидящим спиной к камере.

"Танец - откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня", - написала Огневич.

К слову, этим роликом Злата анонсировала выход ее новой композиции "Віддаю", которая выйдет 17 ноября.