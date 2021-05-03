Злата Огневич рассказала, зачем ей "Холостячка": мой путь к себе начался год назад

"То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор", - призналась Злата.

Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)

"Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой", - отметила звезда и добавила, что идет на "Холостячку", чтобы "встретить мужчину своей мечты".

Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)