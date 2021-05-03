Злата Огнєвіч розповіла, навіщо їй "Холостячка": мій шлях до себе почався рік тому

"Те, що я артистка, часто ускладнює мої стосунки з чоловіками. Я завжди чесно попереджала, що можу пропадати на зйомках і гастролях. І на початку відносин чоловік це приймав. Але з часом, на жаль, з'являлися ревнощі до моєї роботи і вимога зробити вибір", - зізналася Злата.

Фото: Злата Огнєвіч - нова Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)

"Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, які я вважала ідеальними. Я дуже хочу сім'ю, але люди не повинні розчинятися тільки у відносинах. Для мене важливий спільний розвиток в парі, коли і у чоловіка, і у жінки є своя справа, в яку вони залучені всією душею", - зазначила зірка і додала, що йде на "Холостячку", щоб "зустріти чоловіка своєї мрії".

Фото: Злата Огнєвіч - нова Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)