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Злата Огнєвіч розповіла, навіщо їй "Холостячка": мій шлях до себе почався рік тому

Новость на русском → Київ, Понеділок 03 травня 2021 18:12
Злата Огнєвіч розповіла, навіщо їй "Холостячка": мій шлях до себе почався рік тому Фото: Злата Огнєвіч - нова Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч ніяк не може побудувати ідеальні романтичні відносини через свій насичений концертний графік. І від цього зірка страждає…

Таке зізнання популярна співачка зробила в інтерв'ю Woman Magazine.

"Те, що я артистка, часто ускладнює мої стосунки з чоловіками. Я завжди чесно попереджала, що можу пропадати на зйомках і гастролях. І на початку відносин чоловік це приймав. Але з часом, на жаль, з'являлися ревнощі до моєї роботи і вимога зробити вибір", - зізналася Злата.

Злата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік томуЗлата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік томуЗлата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік томуЗлата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік томуЗлата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік тому

Фото: Злата Огнєвіч - нова Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)

"Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, які я вважала ідеальними. Я дуже хочу сім'ю, але люди не повинні розчинятися тільки у відносинах. Для мене важливий спільний розвиток в парі, коли і у чоловіка, і у жінки є своя справа, в яку вони залучені всією душею", - зазначила зірка і додала, що йде на "Холостячку", щоб "зустріти чоловіка своєї мрії".

Злата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік томуЗлата Огнєвіч розповіла, навіщо їй &quot;Холостячка&quot;: мій шлях до себе почався рік тому

Фото: Злата Огнєвіч - нова Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповіла, як лікарі мало не угробили її кар'єру.

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