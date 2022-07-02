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Злата Огневич пожаловалась на нового "поклонника", который пришел к ней домой (фото)

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 16:33
Злата Огневич пожаловалась на нового "поклонника", который пришел к ней домой (фото) Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Злата Огневич, которая уже неоднократно страдала от угроз неадекватного "фаната", теперь пожаловалась на нового преследователя.

Об этом она рассказала в своих Instagram-stories.

По словам артистки, прямо перед домом ее встретил неизвестный мужчина.

Мужчина назвался Андреем Ткаченко и начал ей что-то говорить. Она смогла заставить его уйти, лишь когда пригрозила, что вызовет полицию.

Певица отметила, что это плохо, когда в свободном доступе можно найти информацию о любом гражданине Украины. Ведь часто этим могут воспользоваться любые люди.

"Например, сейчас пришел какой-то чувак, по имени Андрей Ткаченко и начал мне что-то там говорить. Очередной преследователь. Я сказала, что вызываю полицию. Он замолчал и ушел", - рассказала певица.

Также она добавила, что должна быть защита публичных людей и информации о них, в том числе и о месте их проживания. В частности, она с этим вопросом уже обратилась к властям.

Злата Огневич пожаловалась на нового &quot;поклонника&quot;, который пришел к ней домой (фото)Злата Огневич пожаловалась на нового &quot;поклонника&quot;, который пришел к ней домой (фото)Злата Огневич пожаловалась на нового поклонника (instagram.com/zlata.ognevich)

Кроме того, уже после инцидента Злата решила выйти из дома в темных очках и кепке. Все для того, чтобы не привлекать к себе внимания.

Злата Огневич пожаловалась на нового &quot;поклонника&quot;, который пришел к ней домой (фото)

Злата Огневич пожаловалась на нового поклонника (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее Злата Огневич жаловалась на сумасшедшего, который угрожал ей расправой, и попросила о помощи.

Также мы писали, что певицу выгнал из машины таксист за украинский язык.

Кроме того, Огневич осуществила давнюю мечту и посвятила ее защитникам "Азовстали".

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Злата Огневич
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