Злата Огнєвіч поскаржилась на нового "прихильника", який прийшов до неї додому (фото)

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка вже неодноразово страждала від погроз неадекватного "фаната", тепер поскаржилася на нового переслідувача.

Про це вона розповіла у своїх Instagram -stories.

За словами артистки, просто перед домом її перестрів невідомий чоловік.

Чоловік назвався Андрієм Ткаченком та почав їй щось говорити. Вона змогла змусити його піти, лише коли пригрозила, що викличе поліцію.

Співачка зазначила, що це погано, коли у вільному доступі можна знайти інформацію про будь-якого громадянина України. Адже часто цим можуть скористатися будь-які люди.

"Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак, на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов", - розповіла співачка.

Також вона додала, що повинен бути захист публічних людей та інформації про них, зокрема й про місце їхнього проживання. Зокрема, вона з цим питанням вже звернулася до влади.

Злата Огнєвіч поскаржилася на нового прихильника (instagram.com/zlata.ognevich)

Окрім того, вже після інциденту Злата вирішила вийти з дому у темних окулярах та кепці. Все для того, щоб не привертати до себе уваги.

Злата Огнєвіч поскаржилася на нового прихильника (instagram.com/zlata.ognevich)