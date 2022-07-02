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Злата Огнєвіч поскаржилась на нового "прихильника", який прийшов до неї додому (фото)

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Субота 02 липня 2022 16:33
Злата Огнєвіч поскаржилась на нового "прихильника", який прийшов до неї додому (фото) Злата Огнєвіч (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка вже неодноразово страждала від погроз неадекватного "фаната", тепер поскаржилася на нового переслідувача.

Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories.

За словами артистки, просто перед домом її перестрів невідомий чоловік.

Чоловік назвався Андрієм Ткаченком та почав їй щось говорити. Вона змогла змусити його піти, лише коли пригрозила, що викличе поліцію.

Співачка зазначила, що це погано, коли у вільному доступі можна знайти інформацію про будь-якого громадянина України. Адже часто цим можуть скористатися будь-які люди.

"Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак, на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов", - розповіла співачка.

Також вона додала, що повинен бути захист публічних людей та інформації про них, зокрема й про місце їхнього проживання. Зокрема, вона з цим питанням вже звернулася до влади.

Злата Огнєвіч поскаржилась на нового &quot;прихильника&quot;, який прийшов до неї додому (фото)Злата Огнєвіч поскаржилась на нового &quot;прихильника&quot;, який прийшов до неї додому (фото)Злата Огнєвіч поскаржилася на нового прихильника (instagram.com/zlata.ognevich)

Окрім того, вже після інциденту Злата вирішила вийти з дому у темних окулярах та кепці. Все для того, щоб не привертати до себе уваги.

Злата Огнєвіч поскаржилась на нового &quot;прихильника&quot;, який прийшов до неї додому (фото)

Злата Огнєвіч поскаржилася на нового прихильника (instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше Злата Огнєвіч скаржилась на божевільного, який погрожував їй розправою, і попросила про допомогу.

Також ми писали, що співачку вигнав з машини таксист за українську мову.

Окрім того, Огнєвіч здійснила давню мрію і присвятила її захисникам "Азовсталі".

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Злата Огнєвіч
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