Злата Огнєвіч показала нові цікаві образи для весни 2024 (фото)

Злата Огнєвіч продемонструвала весняні образи

Злата має чудову зовнішність та фігуру, що дозволяє їй носити будь-які речі, як класичні, так і спортивні, а ще вона любить носити сучасні речі оверсайз.

Так, наприклад, цього разу Злата приміряла на себе різні спортивні луки та розповіла про фізичну активність у своєму житті.

"Тричі на тиждень у моєму графіку є фізична активність, це must have. Хочу - не хочу, є бажання чи немає, обов’язково йду на тренування. Я вольова людина, і мене рятує моя сила волі. Коли немає мотивації, то вмикається внутрішній голос, який каже: "Злата, треба", - пише співачка.

Також вона додала, що у житті кожної жінки трапляються різні періоди: коли земля йде з-під ніг і коли ми літаємо на крилах від щастя. І після цих моментів ми стаємо сильнішими, мудрішими.

Злата постала у молочному спортивному костюмі від відомого бренду Guess, а також одягнула фірмову футболку такого ж відтінку.

Злата Огнєвіч у модному молочному костюмі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також співачка продемонструвала стильний спортивний костюм у трендовому кольорі цього року - коричневому. Доповнила жінка свій лук білою футболкою, ланцюжком на шиї та взяла у руки м’яч.

Злата Огнєвіч у стильному спортивному костюмі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

І третім образом Злати став чорний костюм, під який вона одягнула білу футболку з коміром та взула білі кросівки. Варто сказати, що у такому стилі Огнєвіч виглядає дуже гармонійно.

Злата Огнєвіч у чорному спортивному костюмі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)