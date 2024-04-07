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Злата Огневич показала новые интересные образы для весны 2024 года (фото)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Юлия Любченко

Злата Огневич любит удивлять публику не только своим творчеством, но и интересными и женственными нарядами, например, как на этот раз.

О весенних образах Огневич, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль певицы.

Злата Огневич продемонстрировала весенние образы

Злата обладает великолепной внешностью и фигурой, позволяющей ей носить любые вещи, как классические, так и спортивные, а еще она любит носить современные вещи оверсайз.

Так, например, на этот раз Злата примеряла на себя разные спортивные луга и рассказала о физической активности в своей жизни.

"Три раза в неделю в моем графике есть физическая активность, это must have. Хочу - не хочу, есть желание или нет, обязательно иду на тренировку. Я волевой человек, и меня спасает моя сила воли. Когда нет мотивации, то включается внутренний голос, который говорит: "Злата, надо", - пишет певица.

Также она добавила, что в жизни каждой женщины встречаются разные периоды: когда земля уходит из-под ног и когда мы летаем на крыльях от счастья. И после этих моментов мы становимся сильнее, мудрее.

Злата предстала в молочном спортивном костюме от известного бренда Guess, а также надела фирменную футболку такого же оттенка.

Злата Огневич в модном молочном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Также певица продемонстрировала стильный спортивный костюм в трендовом цвете этого года - коричневом. Женщина дополнила свой лук белой футболкой, цепочкой на шее и взяла в руки мяч.

Злата Огневич в стильном спортивном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

И третьим образом Златы стал черный костюм, под который она надела белую футболку с воротником и обула белые кроссовки. Следует сказать, что в таком стиле Огневич выглядит очень гармонично.

Злата Огневич в черном спортивном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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