Злата Огнєвіч назвала ім’я популярного в РФ репера, з яким ховалась у Києві від обстрілів

Артистка пригадала перший день великої війни

Злата Огнєвіч опублікувала відеозвернення, записане 24 лютого 2022 року.

У ньому знаменитість дякувала ЗСУ та щиро сподівалася на мир.

У коментарі до ролику співачка поділилася історією про те, як у перші дні вторгнення ночувала на парковці в Києві.

Злата Огнєвіч розкритикувала Jah Khalib (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Разом із нею там був і відомий казахський виконавець Jah Khalib зі своєю вагітною дружиною, які опинилися в столиці, коли все почалося.

Огнєвіч зазначила, що репер висловлював свою любов до України, але після від'їзду з Києва швидко забув про всі жахливі події та повернувся до країни-агресорки.

Злата Огнєвіч відкрито розкритикувала позицію артиста.

"Записуючи цю сторіз, я ще не знала, що ночуватиму на парковці... А серед нас в ті ночі був і Джа Халіб зі своєю вагітною дружиною, який бачив і розумів все, який так любив Україну і Київ... І який потім мовчки виїхав на росію і тепер любить росію і маскву...", - обурилася зірка.

Хто такий Jah Khalib

30-річний репер родом з Казахстану. Він став відомим завдяки таким трекам, як "Медіна", "Лейла", "Все, що ми любимо", "Сьогодні я знайшов тебе" та іншим.

Jah Khalib (фото: instagram.com/jahkhalib)

Перед початком повномасштабної війни Росії проти України Jah Khalib проживав у Києві, де виступав на концертах і підтримував дружні стосунки з українськими зірками, серед яких Джамала і Олексій Дурнєв.

Крім того, артист давав інтерв'ю таким журналістам, як Дмитро Гордон і Раміна Есхакзай.

24 лютого 2022 року Jah Khalib перебував у Києві. Він розповідав, що ховався в укриттях і захоплювався незламністю українців.

Stories Jah Khalib у перші дні великої війни (фото: instagram.com/jahkhalib)

Однак вже тоді він не наважився назвати РФ країною-агресоркою і виступити проти путінського режиму.