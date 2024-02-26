Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов

Певица Злата Огневич вспомнила первый день полномасштабного вторжения, а также призналась, с каким популярным в РФ рэпером она пряталась в Киеве от обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Злата Огневич опубликовала видеообращение, записанное 24 февраля 2022 года.
В нем знаменитость благодарила ВСУ и искренне надеялась на мир.
В комментарии к ролику певица поделилась историей о том, как в первые дни вторжения ночевала на парковке в Киеве.
Злата Огневич раскритиковала Jah Khalib (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Вместе с ней там был и известный казахский исполнитель Jah Khalib со своей беременной женой, которые оказались в столице, когда все началось.
Огневич отметила, что рэпер выражал свою любовь к Украине, но после отъезда из Киева быстро забыл обо всех ужасных событиях и вернулся в страну-агрессора.
Злата Огневич открыто раскритиковала позицию артиста.
"Записывая эту сториз, я еще не знала, что буду ночевать на парковке... А среди нас в те ночи был и Джа Халиб со своей беременной женой, который видел и понимал все, который так любил Украину и Киев... И который потом молча уехал на россию и теперь любит россию и маскву...", - возмутилась звезда.
30-летний рэпер родом из Казахстана. Он стал известен благодаря таким трекам, как "Медина", "Лейла", "Все, что мы любим", "Сегодня я нашел тебя" и другим.
Jah Khalib (фото: instagram.com/jahkhalib)
Перед началом полномасштабной войны России против Украины Jah Khalib проживал в Киеве, где выступал на концертах и поддерживал дружеские отношения с украинскими звездами, среди которых Джамала и Алексей Дурнев.
Кроме того, артист давал интервью таким журналистам, как Дмитрий Гордон и Рамина Эсхакзай.
24 февраля 2022 года Jah Khalib находился в Киеве. Он рассказывал, что прятался в укрытиях и восхищался несокрушимостью украинцев.
Stories Jah Khalib в первые дни Великой войны (фото: instagram.com/jahkhalib)
Однако уже тогда он не решился назвать РФ страной-агрессоркой и выступить против путинского режима.
Недавно известный украинский певец высказался о мобилизации женщин.
Также звезда "Слуги народа" оскандалилась украинофобными высказываниями.