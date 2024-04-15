Злата Огнєвіч назвала 5 правил своєї краси: вони доступні і вам

Злата Огнєвіч - популярна спіачка і просто чарівна жінка, яка у свої 38 років виглядає як молоді дівчина, адже має певні ритуали догляду за собою.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис артистки.
Злата має чудовий вигляд та фігуру, і все це завдяки тому, що вона ретельно слідкує за своїм здоров’ям, раціоном, режимом, займається спортом кілька разів на тиждень не лише заради фігури, а й заради здоров’я.
У 38 років співачка має чудовий вигляд. Вона мініатюрна, струнка, має гарний стан шкіри та волосся. Але все це результати її роботи над собою, як фізичної, так і ментальної.
Кожна жінка має власні секрети краси та збереження молодості, і повірте, немає універсального рецепта, кожен обирає для себе свої дієві методи та ритуали.
Наприклад, для Злати важливо правильно розпочати свій день і запустити важливі процеси з самого ранку.
Правила краси Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Як бачимо, Огнєвіч дуже свідомо підходить до свого розпорядку дня та традицій, які дозволяють їй виглядати красиво та молодо.
Як за собою доглядає Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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