Злата Огнєвіч назвала 5 правил своєї краси: вони доступні і вам

Які правила краси має Злата Огнєвіч

Злата має чудовий вигляд та фігуру, і все це завдяки тому, що вона ретельно слідкує за своїм здоров’ям, раціоном, режимом, займається спортом кілька разів на тиждень не лише заради фігури, а й заради здоров’я.

У 38 років співачка має чудовий вигляд. Вона мініатюрна, струнка, має гарний стан шкіри та волосся. Але все це результати її роботи над собою, як фізичної, так і ментальної.

Кожна жінка має власні секрети краси та збереження молодості, і повірте, немає універсального рецепта, кожен обирає для себе свої дієві методи та ритуали.

Наприклад, для Злати важливо правильно розпочати свій день і запустити важливі процеси з самого ранку.

Правила краси Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

5 правил корисного ранку та краси від Злати

день починається з масажу обличчя та живлення шкіри

корисний сніданок. Наприклад, це зелений смузі з яблука, лимону, ківі та селери

прийом вітамінів

медитація. Дозволяє очистити свідомість від зайвого та негативу

планування дня. Дозволяє розподілити час на себе те роботу.

Як бачимо, Огнєвіч дуже свідомо підходить до свого розпорядку дня та традицій, які дозволяють їй виглядати красиво та молодо.

Як за собою доглядає Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)