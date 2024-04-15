Злата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вам

Злата Огневич - популярная певица и просто очаровательная женщина, которая в свои 38 лет выглядит как молодая девушка, ведь имеет определенные ритуалы ухода за собой.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост артистки.
Злата имеет прекрасный вид и фигуру, и все это благодаря тому, что она тщательно следит за своим здоровьем, рационом, режимом, занимается спортом несколько раз в неделю не только для фигуры, но и для здоровья.
В 38 лет певица выглядит великолепно. Она миниатюрная, стройная, имеет хорошее состояние кожи и волос. Но все это результаты ее работы над собой, как физической, так и ментальной.
Каждая женщина имеет свои секреты красоты и сохранения молодости, и поверьте, нет универсального рецепта, каждый выбирает для себя свои действенные методы и ритуалы.
Например, для Златы важно правильно начать свой день и запустить важные процессы с самого утра.
Правила красоты Златы Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Как видим, Огневич очень сознательно подходит к своему распорядку дня и традициям, позволяющим ей выглядеть красиво и молодо.
Как за собой ухаживает Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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