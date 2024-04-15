Злата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вам

Какие правила красоты имеет Злата Огневич

Злата имеет прекрасный вид и фигуру, и все это благодаря тому, что она тщательно следит за своим здоровьем, рационом, режимом, занимается спортом несколько раз в неделю не только для фигуры, но и для здоровья.

В 38 лет певица выглядит великолепно. Она миниатюрная, стройная, имеет хорошее состояние кожи и волос. Но все это результаты ее работы над собой, как физической, так и ментальной.

Каждая женщина имеет свои секреты красоты и сохранения молодости, и поверьте, нет универсального рецепта, каждый выбирает для себя свои действенные методы и ритуалы.

Например, для Златы важно правильно начать свой день и запустить важные процессы с самого утра.

Правила красоты Златы Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

5 правил полезного утра и красоты от Златы

день начинается с массажа лица и питания кожи

полезный завтрак. Например, это зеленый полосы из яблока, лимона, киви и сельдерея

прием витаминов

медитация. Позволяет очистить сознание от лишнего и негатива

планирование дня. Позволяет распределить время на себя на эту работу.

Как видим, Огневич очень сознательно подходит к своему распорядку дня и традициям, позволяющим ей выглядеть красиво и молодо.

Как за собой ухаживает Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)