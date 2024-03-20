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Злата Огнєвіч чесно зізналась, чи перебуває зараз у стосунках

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Злата Огнєвіч заговорила про своє особисте життя. Знаменитість зізналася, чи перебуває вона у стосунках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для програми "33 запитання" на Люкс ФМ.

Чи перебуває Злата Огнєвіч у стосунках

На питання Жені Фешака про особисте життя зірки, вона відповіла достатньо завуальовано.

"Скажімо так, я закохана у життя, творчість, людей, і, можливо, ще в когось або щось. Але, можливо, коли прийде час, я поділюся. Коли буде про що розповісти", - сказала співачка.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також вона відповіла, який чоловік і чим може привернути її увагу.

"Якщо це якась вечірка, то він буде у центрі уваги і мені буде цікаво подивитися, що це за чоловік, як він шуткує і посміхається. Він має бути живим, з почуттям гумору, просто вириватись з нього має ця енергія, щоб очі світилися", - зізналася Огнєвіч.

Також Злата зазначила, що бачить біля себе чоловіка, який є трішки старшим за неї.

"Щоб у нього був досвід, яким він зможе зі мною поділитися, і глибина"», - додала артистка.

 

Нагадаємо, у 2021 році виконавиця стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі вона зробила вибір на користь бізнесмена Андрія Задворного, але вже через півтора місяці вони розійшлися.

Ініціатором став Андрій, у якого зникли почуття до співачки. Дану подію знаменитість переживала складно.

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