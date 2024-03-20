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Злата Огневич честно призналась, находится ли сейчас в отношениях

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Злата Огневич заговорила о своей личной жизни. Знаменитость призналась, находится ли она в отношениях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для программы "33 вопроса" на Люкс ФМ.

Находится ли Злата Огневич в отношениях

На вопрос Жени Фешака о личной жизни звезды, она ответила достаточно завуалированно.

"Скажем так, я влюблена в жизнь, творчество, людей, и, возможно, еще в кого-то или что-то. Но, возможно, когда придет время, я поделюсь. Когда будет о чем рассказать", - сказала певица.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Также она ответила, какой мужчина и чем может привлечь ее внимание.

"Если это какая-нибудь вечеринка, то он будет в центре внимания и мне будет интересно посмотреть, что это за мужчина, как он шутит и улыбается. Он должен быть живым, с чувством юмора, просто вырываться из него должна эта энергия, чтобы глаза светились" , - призналась Огневич.

Также Злата отметила, что видит возле себя мужчину, который немного старше ее.

"Чтобы у него был опыт, которым он сможет со мной поделиться и глубина"», - добавила артистка.

 

Напомним, в 2021 году исполнительница стала главной героиней второго сезона романтического реалити "Холостячка". В финале она сделала выбор в пользу бизнесмена Андрея Задворного, но уже через полтора месяца они разошлись.

Инициатором стал Андрей, у которого пропали чувства к певице. Это событие знаменитость переживала сложно.

Недавно Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов.

Также она попала в скандал с помощью военных.

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