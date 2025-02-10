Зламають без зусиль. 6 пристроїв у вашому домі, які потрібно захистити просто зараз

У сучасному будинку все більше розумних пристроїв, але не всі з них захищені від кіберзагроз. Хакери можуть легко отримати доступ до вашого Wi-Fi, камер і навіть ігрових консолей, якщо ви не подбаєте про безпеку.

Про те, які пристрої у вашому домі найбільш уразливі і як їх захистити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Wi-Fi роутери

Якщо і є один пристрій у вашому будинку, яким мріють заволодіти хакери, так це ваш Wi-Fi роутер. Річ у тім, що саме він з'єднує всі ваші гаджети з інтернетом. Якщо зловмисники зламають роутер, вони зможуть отримати доступ до всіх пристроїв у вашій мережі - від ноутбука до "розумного" холодильника.

Дві основні вразливості Wi-Fi роутерів - застаріла прошивка і використання стандартних логінів і паролів. Згідно з дослідженням Ohio Society of CPAs, 89 відсотків опитаних ніколи не оновлювали прошивку свого роутера, а 72 відсотки не змінювали пароль Wi-Fi.

Щоб захистити роутер, регулярно оновлюйте його прошивку. Якщо не знаєте, як це зробити, зверніться до керівництва з оновлення. Потім змініть стандартні облікові дані на надійний унікальний пароль із комбінацією великих і малих літер, цифр і символів.

Також важливим є захист мережі. Увімкніть шифрування WPA3, якщо ваш роутер його підтримує, або хоча б WPA2, щоб запобігти несанкціонованому доступу.

Wi-Fi роутери можуть стати легкою здобиччю для кіберзлочинців (фото: MakeUseOf)

Розумні камери спостереження та відеодомофони

Розумні камери і відеодомофони призначені для захисту будинку, але при неправильному налаштуванні можуть становити загрозу. Як і у випадку з Wi-Fi роутерами, головні вразливості цих пристроїв - застаріле ПЗ і стандартні паролі. Хакери можуть використовувати їх, щоб отримати доступ до трансляції, вимкнути пристрій або навіть проникнути у вашу мережу.

Щоб убезпечити систему, насамперед змініть стандартні паролі та увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA), якщо вона доступна. Регулярно оновлюйте прошивку камери, оскільки виробники часто випускають виправлення для усунення вразливостей.

Вибирайте моделі з підтримкою наскрізного шифрування відеопотоків, щоб запобігти несанкціонованому доступу до даних, навіть якщо вони будуть перехоплені. Крім того, уникайте використання загальнодоступних Wi-Fi-мереж для перегляду відео з камер, оскільки вони часто небезпечні.

Камери спостереження і відеодомофони також можуть зламати (фото: MakeUseOf)

Розумні колонки та голосові асистенти

Розумні колонки і голосові помічники, такі як Google Assistant і Siri, роблять наше життя зручнішим, але можуть становити загрозу безпеці. Ці пристрої постійно слухають, а їхні вразливості можуть використовуватися зловмисниками.

У серпні 2024 року NCC Group повідомила про виявлені вразливості в розумних колонках Sonos, які дозволяли хакерам підслуховувати користувачів. Це лише один із прикладів, коли такі пристрої опинялися під загрозою злому.

Захистити розумну колонку складніше, оскільки багато проблем виникають через уразливості на стороні виробника. Однак можна мінімізувати ризики:

Перевірте налаштування доступу і відключіть непотрібні функції, наприклад голосові покупки і віддалене управління

Будьте обережні під час під'єднання сторонніх додатків і сервісів до голосового помічника, оскільки вони можуть містити вразливості

Розумні колонки можуть становити загрозу безпеці (фото: Unsplash)

Розумні телевізори

Ваш розумний телевізор може стати лазівкою для хакерів та інструментом для збору даних. Багато моделей відстежують, що ви дивитеся, а якщо пристрій буде зламано, зловмисники зможуть отримати доступ до вашої домашньої мережі. Деякі телевізори оснащені вбудованими камерами і мікрофонами, які за недостатнього захисту можуть використовуватися для стеження.

Щоб убезпечити себе, вимкніть функцію ACR та інші інструменти відстеження в налаштуваннях телевізора. У кожному бренді ці параметри заховані в різних розділах меню, тому варто пошукати інструкцію саме для вашої моделі.

Також уникайте встановлення непотрібних додатків - кожен із них може стати потенційною загрозою, особливо якщо він не від перевіреного розробника.

Розумний телевізор може стати інструментом для збору даних (фото: MakeUseOf)

Хаби розумного дому та системи автоматизації

Розумні домашні хаби дають змогу керувати освітленням, термостатами та іншими пристроями з одного пристрою. Але ця зручність робить їх бажаною ціллю для хакерів. Якщо зламаний хаб, зловмисник може отримати контроль над усіма підключеними до нього гаджетами.

Головні ризики - слабкі паролі та застаріле ПЗ. Багато користувачів налаштовують хаб один раз і більше не оновлюють його, залишаючи пристрій вразливим. Хакери можуть скористатися цим і атакувати застарілу систему. Вони також використовують методи перебору паролів і злому стандартних облікових даних.

Щоб захистити хаб, створіть складний унікальний пароль, особливо якщо потрібен онлайн-аккаунт. Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA), якщо вона підтримується. Регулярно перевіряйте оновлення прошивки, щоб виключити вразливості.

Ще один важливий момент - сторонні інтеграції. Багато хабів підтримують десятки розумних пристроїв і застосунків, але кожне з'єднання - потенційна загроза. Підключайте тільки перевірені пристрої та уникайте видачі надлишкових дозволів. Якщо сторонньому застосунку не потрібен доступ до системи безпеки, не надавайте його.

Додатково можна створити окрему мережу для розумних пристроїв. Багато роутерів дозволяють налаштувати гостьову мережу, яка ізолює IoT-гаджети від основного підключення комп'ютера і смартфона. Це допоможе запобігти доступу хакерів до всієї системи в разі злому хаба.

Планшет з управління розумним будинком (фото: MakeUseOf)

Ігрові консолі

Якщо ви думаєте, що ігрові консолі призначені тільки для розваг, хакери готові довести вам зворотне. Ці пристрої зберігають платіжні дані, використовують голосові та камерні функції, а також збирають більше особистої інформації, ніж можна припустити.

У першій половині 2022 року кількість атак на ігрові акаунти зросла на 13 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Зловмисники використовують вкрадені облікові дані з інших сайтів, щоб зламувати ігрові профілі. Потрапивши всередину, вони можуть здійснювати несанкціоновані покупки, продати ваш акаунт або повністю заблокувати вам доступ.

Конфіденційність - ще один ризик. Консолі збирають дані про ваші ігрові звички, голосові чати та активність. Хоча це покращує користувацький досвід, у разі витоку особиста інформація опиниться під загрозою.

Як захиститися?

Використовуйте надійний пароль для ігрового акаунта ("gamer123" не підійде)

Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA) - навіть якщо хакери дізнаються ваш пароль, їм все одно не вдасться увійти

- навіть якщо хакери дізнаються ваш пароль, їм все одно не вдасться увійти Перевірте прив'язані платіжні методи - краще видалити збережену карту, ніж одного разу виявити несподівані списання

Налаштуйте параметри конфіденційності. У більшості консолей можна обмежити збір даних, приховати активність і відключити постійне прослуховування мікрофоном. Якщо не хочете, щоб вас підслуховували, вимкніть голосових асистентів, коли вони не використовуються.

Ваш дім стає дедалі "розумнішим", але разом зі зручністю зростають і ризики. Кіберзлочинці постійно шукають слабкі місця, а ці пристрої часто виявляються найлегшою мішенню. Однак, дотримуючись описаних вище порад, ви значно знизите ймовірність атак і захистите свої дані.

Ігрові консолі стають об'єктами злому (фото: Unsplash)