5 недорогих пристроїв для "розумного дому", які суттєво спрощують життя

"Розумний дім" уже не є чимось недосяжним для більшості людей. Завдяки доступним цінам на технології, багато функцій, які раніше були доступні лише у дорогих моделях, тепер можна придбати за помірну суму.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 5 пристроїв для "розумного дому", які є недорогими, але значно полегшують повсякденне життя, додаючи комфорт, безпеку та зручність у вашому домі.

Розумна лампочка

Розумні лампочки - це простий і доступний спосіб покращити освітлення в будинку. Вони дозволяють регулювати яскравість, колір та навіть створювати автоматичні режими освітлення, які підлаштовуються під час доби.

За допомогою додатку на смартфоні можна включати чи вимикати світло на відстані, що дуже зручно, коли ви забули вимкнути лампочку перед виходом з дому.

Окрім того, розумні лампочки дозволяють знизити споживання енергії завдяки використанню енергозберігаючих технологій. Більшість моделей не надто дорожчі за традиційні лампочки, але їх функціонал значно покращує комфорт у вашому домі.

Розумний термостат

Розумний термостат дозволяє вам контролювати температуру в будинку без необхідності постійно змінювати налаштування вручну. За допомогою додатка можна налаштувати автоматичні режими: наприклад, знижувати температуру, коли ви не вдома, і збільшувати її перед тим, як повернутися додому.

Також термостат може регулювати температуру в окремих кімнатах для досягнення ідеального клімату в кожному куточку. З часом це допомагає зекономити на витратах на енергію, оскільки система працює лише тоді, коли це потрібно.

Цей пристрій доступний за помірну ціну, проте може значно знизити ваші витрати на комунальні послуги.

Розумний розетковий адаптер

Розумний адаптер для розеток - це недорогий пристрій, який дозволяє автоматизувати роботу з різними електроприладами. Ви можете включати або вимикати їх за допомогою смартфона, навіть коли знаходитеся далеко від дому.

Це особливо корисно для таких приладів, як кавоварки, обігрівачі чи лампи, які зазвичай залишаються включеними, коли ми забуваємо їх вимкнути. Розумний адаптер також допомагає вам контролювати енергоспоживання, а отже, зекономити на електроенергії.

Крім того, він має функцію таймера, завдяки чому ви можете задати автоматичне включення або вимикання приладу в певний час.

Недорогі "розумні пристрої" суттєво спрощують наше повсякденне життя (фото: Freepik.com)

Розумна камера безпеки

Розумні камери безпеки стали доступними для широкого кола користувачів і можуть бути встановлені у будь-якому куточку вашого дому чи на вулиці. Вони дозволяють вам стежити за безпекою вашого дому через мобільний додаток, отримувати сповіщення про рух та інші події.

Деякі моделі оснащені функцією нічного бачення, двостороннім зв'язком та навіть можливістю запису відео в хмарі. Вони є чудовою альтернативою дорогим системам безпеки, забезпечуючи при цьому достатній рівень захисту для вашої оселі.

Розумний замок для дверей

Розумні замки для дверей - це ще один недорогий, але дуже зручний пристрій для розумного дому. Завдяки таким замкам ви можете відкривати та закривати двері за допомогою смартфона, без необхідності використовувати ключі.

Це особливо корисно, коли ви повертаєтесь додому з зайнятими руками або коли потрібно передати доступ до дому іншим людям, не виходячи з дому.

Деякі моделі замків можна налаштувати так, щоб вони автоматично відкривались, коли ви підходите до дверей. Крім того, ці замки можуть бути інтегровані з іншими системами розумного дому для ще більшої зручності та безпеки.