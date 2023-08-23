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Зламана рука та розбите обличчя: відома українська ведуча шокувала зовнішнім виглядом

Середа 23 серпня 2023 12:45
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Зламана рука та розбите обличчя: відома українська ведуча шокувала зовнішнім виглядом Неля Шовкопляс зламала руку (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Українська ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс шокувала своїм зовнішнім виглядом. Вона показалась зі зламаною рукою та розбитим носом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Що сталось

Ведуча доєдналася до прямого ефіру колег і показалась з розбитим обличчям - забитим носом, губами і зламаною рукою.

За словами ведучої, вона впала з велосипеда. Інцидент стався у понеділок, 21 серпня. Тоді у неї було побачення зі своїм чоловіком, яке закінчилося нещасним випадком.

"Позавчора ввечері було зовсім не смішно, тому що ми каталися з чоловіком на велосипедах. Я неправильно загальмувала, перетисла передні гальма і просто через кермо чудово з гірки, на величезній швидкості, полетіла руками, обличчям, плечем, носом, губами в асфальт. Дякую, що в принципі так, могло бути і гірше", - розповіла Шовкопляс.

Зламана рука та розбите обличчя: відома українська ведуча шокувала зовнішнім виглядом

Неля Шовкопляс (фото: скриншот)

Також вона зазначила, що чоловік наполегливо просив її одягнути шолом, але вона хотіла гарною їхати на велосипеді.

"Мені хотілося гарною кататися на велосипеді. Тепер я "красива" з розбитим носом, з розбитою губою, зі зламаною рукою, з ребрами, що болять. Але з величезним життєвим досвідом, який точно, на все життя навчить мене хоча б шолом одягати", - додала вона.

Що відомо про ведучу

Навчалась Неля Шовкопляс у Харківському національному економічному університеті. Потім працювала тривалий час торговельною представницею в одній із косметичних компаній.

Після навчання у вищій школі Media&Production та стажування у проєктах "Модель XL" і "Танці з зірками" стала ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

Після цього на Нелю посипалося багато хейту, проте її підтримували колеги.

Ведуча одружена, виховує двійнят - Тимофія та Матвія.

Зламана рука та розбите обличчя: відома українська ведуча шокувала зовнішнім виглядомЗламана рука та розбите обличчя: відома українська ведуча шокувала зовнішнім виглядомНеля Шовкопляс (фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas)

Раніше ми повідомляли, що відома українська ведуча стала жертвою шахраїв.

Також читайте, що ведуча "Єдиних новин" повідомила про вагітність і вперше показала чоловіка.

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1+1 ведуча