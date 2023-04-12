Відома українська ведуча стала жертвою шахраїв. "Збирали гроші" для її чоловіка на фронті
Популярна українська ведуча Валентина Хамайко постраждала від рук шахраїв - її акаунт в телеграм-каналі було викрадено, й від імені ТБ-зірки злодії почали просити гроші у її друзів.
Про схему шахрайства сама Валентина розповіла у ефірі "Сніданок з 1+1".
Як працює схема
Зловмисники, завдяки спеціальним ботам, дізнаються номер людини й влаштовують крадіжку даних, а далі організовують фейкові збори грошей серед знайомих постраждалого.
До планшета Валентини прив’язаний телеграм і саме там її молодша донька Мирослава слухає аудіокниги на ніч.
Одного разу дівчинка хотіла запустити собі аудіоказку, але в телеграм не змогла зайти, бо застосунок вимагав пройти авторизацію. Ведуча ввечері не придала цьому ніякого значення.
Наступного дня до Валентини подзвонив знайомий з питаннями - чи дійсно вона йому пише в телеграм?
І тут Хамайко дізналася, що шахраї ніби від її імені просять великі суми грошей.
Коли взяла до рук телефон, в телеграм зайти не змогла - пароль вже був змінений. А потім друзі почали їй надсилати в інші месенджери скріншоти переписок, де йшла мова про великі суми криптовалюти, яку начебто просила ведуча у знайомих.
Зловмисники філігранно вели діалог, прилаштовуючись під окремого співбесідника і "давили" на больові точки - начебто гроші потрібні для чоловіка Валентини Андрія, який зараз на фронті.
Валентина з чоловіком Андрієм (фото: facebook.com/1plus1.Khamaiko)
"Ти настільки наляканий в цей момент і настільки маєш відчуття якоїсь провини, що через довіру до тебе постраждали інші люди. Повірив навіть чоловік моєї сестри. Вони використовували попередню переписку, бачили, як я звертаюся до людей", - розповіла ведуча.
Хамайко одразу написала у соцмережах пости-попередження, зателефонувала своєму мобільному оператору, а також звернулася до кіберполіції.
Поки відомо, що декілька її друзів повірили шахраям та надіслали чималі суми грошей на електронний гаманець.
Зауважимо, що аферисти просили не звичайні гроші, а USDT - це гроші у світі криптовалюти. 1 USDT в реальному житті дорівнює 1 долару. Як стверджують спеціалісти з криптовалют, хто є власником електронного гаманця ідентифікувати вкрай складно. Тож і шахрая складніше спіймати.
Такі злочини, які трапилися з Валентиною, почастішали під час повномасштабної війни. Наприклад, про такий самий випадок шахрайства розповідала раніше Олена Кравець.
Тож головне зараз не втрачати пильність і не переходити за сумнівними посиланнями у різних месенджерах. Не поспішати відправляти кошти поки особисто не поговорите з людиною, хто просить про фінансову допомогу. Та за будь-якої небезпечної ситуації звертатись до кіберполіції.
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