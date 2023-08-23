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Сломанная рука и разбитое лицо: известная украинская ведущая шокировала внешним видом

Среда 23 августа 2023 12:45
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Сломанная рука и разбитое лицо: известная украинская ведущая шокировала внешним видом Неля Шовкопляс сломала руку (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс шокировала своим внешним видом. Она показалась со сломанной рукой и разбитым носом.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Что случилось

Ведущая присоединилась к прямому эфиру коллег и показалась с разбитым лицом - забитым носом, губами и сломанной рукой.

По словам ведущей, она упала с велосипеда. Инцидент произошел в понедельник, 21 августа. Тогда у нее было свидание со своим мужем, которое закончилось несчастным случаем.

"Позавчера вечером было совсем не смешно, потому что мы катались с мужем на велосипедах. Я неправильно затормозила, пережала передние тормоза и просто через руль отлично с горки, на огромной скорости, полетела руками, лицом, плечом, носом, губами в асфальт. Спасибо, что в принципе так, могло быть и хуже", - рассказала Шовкопляс.

Сломанная рука и разбитое лицо: известная украинская ведущая шокировала внешним видом

Неля Шовкопляс (фото: скриншот)

Также она отметила, что муж настойчиво просил ее надеть шлем, но она хотела красивой ехать на велосипеде.

"Мне хотелось красивой кататься на велосипеде. Теперь я "красивая" с разбитым носом, с разбитой губой, со сломанной рукой, с болящими ребрами. Но с огромным жизненным опытом, который точно, на всю жизнь научит меня хотя бы шлем надевать ", - добавила она.

Что известно о ведущей

Училась Неля Шовкопляс в Харьковском национальном экономическом университете. Потом работала долгое время торговой представительницей в одной из косметических компаний.

После обучения в высшей школе Media&Production и стажировки в проектах "Модель XL" и "Танці з зірками" стала ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1".

После этого на Нелю посыпалось много хейта, однако ее поддерживали коллеги.

Ведущая замужем, воспитывает двойню - Тимофея и Матфея.

Сломанная рука и разбитое лицо: известная украинская ведущая шокировала внешним видомСломанная рука и разбитое лицо: известная украинская ведущая шокировала внешним видомНеля Шевкопляс (фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas)

Ранее мы сообщали, что известная украинская ведущая стала жертвой мошенников.

Также читайте, что ведущая "Єдиних новин" сообщила о беременности и впервые показала мужа.

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1+1 ведуча